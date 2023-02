Bộ Công an: Tội phạm cá độ bóng đá tác động đến tỉ số nhiều trận đấu

(PLO)- Theo Bộ Công an, nhiều kẻ cầm đầu các đường dây cá độ bóng đá tìm cách móc nối, lôi kéo, mua chuộc huấn luyện viên, trọng tài, cầu thủ nhằm dàn xếp tỉ số.

Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ, ngành về việc xây dựng chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sở dĩ phải có chỉ thị trên, theo Bộ Công an do tình hình tội phạm đánh bạc ngày càng gia tăng cả số vụ và đối tượng bị bắt giữ. Đặc biệt, tội phạm đánh bạc trên không gian mạng và tội phạm đánh bạc truyền thống sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, quy mô ngày càng lớn.

Thời gian qua, lực lượng Công an phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các trang web cá cược bất hợp pháp như: M88.com, 188bet.com, Dafabet.com, Fun88.com, Bong88.com... và thông qua hình thức kinh doanh trò chơi mô phỏng lá bài có tính chất cờ bạc (game bài) với số lượng hàng chục nghìn người tham gia, số lượng tiền để đánh bạc đến hàng nghìn tỉ đồng.

Cạnh đó, xuất hiện nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh dùng Việt Nam là địa bàn trung gian để thiết lập, quản trị website cá cược nhằm tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Điển hình ngày 27-7-2019, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phối hợp với Công an TP Hải Phòng triệt phá chuyên án đấu tranh với các đối tượng người Trung Quốc sang Việt Nam tổ chức đánh bạc cho người Trung Quốc tại khu đô thị Our City, TP Hải Phòng. Kết quả, bắt giữ 395 đối tượng người Trung Quốc, thu giữ gần 2.000 điện thoại và hơn 500 máy tính...

Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện các hình thức đặt cược, đánh bạc mới như cá cược các giải đấu thể thao ảo (Virtual Sport), thể thao điện tử (eSports) và hình thức đặt cược tài chính chọn nhị phân-BO qua các sàn forex (thị trường ngoại hối).

Cụ thể, theo báo cáo của Cục An ninh kinh tế, hiện có hàng chục sàn forex trên không gian mạng hoạt động chưa được cấp phép tại Việt Nam như: GKFX, Lite Forex, FxPro, FBS, NatureForex, Axitrader, Hotforex, Binomo, Olymptrade, IQ Option, FiboGroup… với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm, nghìn tỉ đồng/tháng.

Đặc biệt sàn forex hình thức giao dịch nhị phân hay quyền chọn nhị phân (Binary Option-BO) là hình thức nhà đầu tư đặt tiền để dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của một cặp tỉ giá trên sàn giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, nếu đoán đúng sẽ nhận được số tiền thắng cược theo tỉ lệ mà sàn giao dịch quy định, đoán sai thì mất toàn bộ số tiền đã đặt…

Vừa qua, Cục A05 phối hợp với Công an Hà Nội, Hải Dương triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức chọn nhị phân - BO tại sàn: Vista.trade, SfxCapital.com.

Cũng theo Bộ Công an, các tội trộm cắp, lừa đảo, giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích... có nguyên nhân xuất phát từ đánh bạc. Cạnh đó, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc có mối liên hệ gắn kết chặt chẽ với các đối tượng, băng nhóm hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.

Ngoài ra, tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cá độ bóng đá còn tác động, dàn xếp tỉ số nhiều trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế làm ảnh hưởng đến sự phát triển nền bóng đá của Việt Nam.

Điển hình thời gian qua, lực lượng Công an đã điều tra khám phá nhiều vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ tại các câu lạc bộ và đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ các giải bóng đá Quốc gia, bóng đá khu vực có Việt Nam tham gia.

“Qua điều tra làm rõ nhiều đối tượng cầm đầu các đường dây cá độ bóng đá trong các vụ án này đã tìm cách móc nối, lôi kéo, mua chuộc các huấn luyện viên, trọng tài, cầu thủ nhằm dàn xếp tỉ số trận đấu để có lợi cho chúng...”- Bộ Công an nêu rõ.

Vì vậy, Bộ Công an đề nghị Thủ tướng ban hành chỉ thị, chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Năm 2021, công an cả nước phát hiện 6.127 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với 30.857 đối tượng, khởi tố 6.364 vụ/29.667 bị can, thu giữ hơn 106 tỉ đồng, xử phạt số tiền 86 tỉ đồng. 10 tháng đầu năm 2022, công an cả nước phát hiện 4.636 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với 23.866 đối tượng, khởi tố 5.096 vụ/24.070 đối tượng, thu giữ 341 tỉ đồng, xử phạt tiền gần 68 tỉ đồng.

Viết Long