Bộ Công Thương hỏa tốc mời doanh nghiệp xăng dầu họp vào ngày mai

Theo nguồn tin của PLO, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc mời các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất xăng dầu dự cuộc họp bàn về các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Cuộc họp dự kiến diễn ra sáng ngày mai (12-10), với thành phần dự họp là đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Hiệp hội xăng dầu và các doanh nghiệp. Mục đích cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cùng liên quan đến xăng dầu, sáng nay (11-10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch kinh - tế xã hội năm 2023...

Tại đây, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã có báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo Ủy ban Kinh tế, tình hình lạm phát được kiểm soát, song trong thời gian từ đầu năm đến giữa năm 2022, giá xăng dầu trong nước liên tục tăng lên mức kỷ lục, gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Có ý kiến cho rằng, việc tăng giá xăng dầu trong năm qua có nguyên nhân quan trọng từ thiếu hụt nguồn cung trong nước; tỉ lệ chiết khấu không phù hợp, giá mua cao hơn giá bán khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu thua lỗ, dẫn tới tình trạng nhiều cửa hàng xăng, dầu phải thường xuyên đóng cửa hoặc khống chế lượng xăng, dầu bán cho khách hàng.

Do đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị phân tích nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan trong công tác điều hành giá xăng dầu để rút ra bài học kinh nghiệm và có giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời khi giá xăng dầu thế giới có những diễn biến bất lợi trong tương lai.

Ngoài ra, theo Ủy ban Kinh tế, cũng có ý kiến đề nghị làm rõ các tồn tại trong công tác chỉ đạo điều hành và kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu; khi giá xăng dầu giảm, giá cả nhiều mặt hàng vẫn neo cao, không giảm giá, đặc biệt là các mặt hàng đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, lương thực thực phẩm… ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Trong thời gian tới, Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục theo dõi sát tình hình giá xăng, dầu thế giới và trong nước để đề xuất phương án kịp thời, phù hợp về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nghiên cứu giải pháp miễn giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu cao.

Theo quy định, hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ họp và đưa ra phương án điều hành giá xăng dầu trong nước cho chu kì mới.

TP.HCM: Đề nghị các doanh nghiệp có phương án bổ sung nguồn cung cho thị trường

Theo báo cáo của Sở Công Thương TP.HCM, vài ngày qua, trên địa bàn có tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, một số cửa hàng xăng dầu hết hàng tạm thời.

Đến 17 giờ ngày 10-10, TP.HCM có 3/550 cửa hàng đóng cửa (chiếm 0,54%), có 121/550 cửa hàng tạm hết mặt hàng xăng (chiếm 20%). Đồng thời, có một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu quy mô lớn gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn cung và đã được Bộ Công Thương chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết khó khăn.

Cụ thể:

+ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ

Công ty có 17 cửa hàng bán lẻ sở hữu và 36 đại lý bán lẻ xăng dầu chủ yếu trên địa bàn TP.

Qua trao đổi, đại diện Công ty cho biết thời gian vừa qua nguồn hàng chủ yếu của Công ty được cung cấp bởi Công ty Xuyên Việt Oil, tuy nhiên, do gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời bị tước Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1,5 tháng nên Công ty Xuyên Việt Oil không thể nhập khẩu hoặc mua từ nguồn trong nước dẫn đến gián đoạn nguồn cung.

Hiện Công ty đang cố gắng tìm kiếm nguồn cung từ các thương nhân đầu mối khác để đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối của mình.

Ngày 8-10, Công ty nhận đã được 350m3 xăng từ Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu tại Kho VK Cục Hậu Cần để bổ sung nguồn cung, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn. Trong ngày 10-10, Công ty đã chia sẻ nguồn cung đối với 36 đại lý (cung cấp 4m3 xăng cho mỗi đại lý).

+ Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Comeco (có 39,65% cổ phần của Công ty Saigon Petro và 44,79% cổ phần của Tổng công ty dầu Việt Nam -PV Oil)

Công ty hiện có 33 cửa hàng trực thuộc, 12 cửa hàng đại lý và 7 cửa hàng thuộc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. Các cửa hàng thuộc hệ thống của công ty chủ yếu trên địa bàn TP trong tình trạng hết xăng, còn dầu.

Công ty lấy hàng chủ yếu từ Saigon Petro. Lý giải tình trạng thiếu hàng trong những ngày gần đây, Công ty báo cáo hiện tồn kho xăng của Saigon Petro ở mức thấp.

Mặc dù Saigon Petro đã có kế hoạch nhập hàng từ trước, song do thời gian nhập hàng bị chậm so với kế hoạch nên việc giao hàng chưa thực hiện được (Saigon Petro tuy đã nhập 12.000m3 xăng, dầu từ các nhà máy Nghi Sơn, Bình Sơn nhưng do bão nên thời gian nhận hàng tại cảng Cát Lái và cảng Trà Nóc bị dời lại).

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo trực tiếp đối với công ty Saigon Petro nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho hệ thống phân phối cũng như nguồn cung đối với các thương nhân phân phối. Công ty cam kết sẽ cấp hàng theo đúng kế hoạch ngay khi có thể. Từ ngày 8-10, hoạt động của công ty Comeco dần được đảm bảo.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã làm việc cụ thể với từng thương nhân đầu mối cung ứng xăng dầu (Petrolimex, Saigon Petro, Tây Nam…) đề nghị có phương án bổ sung nguồn cung cho thị trường.