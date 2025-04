Bỏ đói tế bào ung thư: Mối nguy hại từ ăn kiêng cực đoan

Không ít bệnh nhân ung thư tin rằng có thể bỏ đói tế bào ung thư bằng cách ăn kiêng nghiêm ngặt, thậm chí nhịn ăn hoàn toàn.

Thống kê cho thấy, có đến 80% bệnh nhân ung thư bị giảm cân hoặc suy dinh dưỡng trong quá trình điều trị, trong đó có khoảng 50% đã thiếu hụt dinh dưỡng ngay từ thời điểm chẩn đoán.

Suy dinh dưỡng không chỉ khiến người bệnh mệt mỏi, giảm chất lượng sống, mà còn làm gián đoạn phác đồ điều trị, tăng nguy cơ biến chứng và thậm chí có thể cướp đi cơ hội sống.

Từng điều trị cho hàng trăm bệnh nhân ung thư, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Anh Tường, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, không thể quên trường hợp một cô gái 30 tuổi ở Gò Vấp. Cô từng có hy vọng khỏi bệnh khi được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn đầu, nhưng lại đánh mất cơ hội ấy vì nghe theo một phương pháp ăn kiêng cực đoan nhằm tiêu diệt tế bào ung thư.

Bác sĩ Tường chia sẻ, khi được chuẩn đoán ung thư vú giai đoạn 1, bệnh nhân đã ăn kiêng thực dưỡng qua 7 cấp độ theo lời của một người thầy. Khi ăn được đến cấp độ 5 thì bệnh nhân đã gục ngã và sụt tới 30 kg. Sau đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt và chẩn đoán ung thư sang giai đoạn 4.

“Lúc này bệnh nhân đã không đủ thể trạng cũng như điều kiện để hoá trị, bệnh nhân rất đau khổ khi có quyết định không đúng đắn như vậy. Việc ăn kiêng quá khắc nghiệt không những không "bỏ đói" được tế bào ung thư, mà còn khiến cơ thể bị tước mất sức đề kháng cần thiết để chiến đấu với bệnh”, bác sĩ Tường kể.

Nhiều bệnh nhân lo ngại rằng việc ăn uống đầy đủ sẽ nuôi dưỡng khối ung thư. Theo bác sĩ Tường, mối lo này có phần đúng, nhưng bệnh nhân phải hiểu rõ cơ chế hoạt động của cơ thể.

Tế bào ung thư và tế bào lành đều cùng chia sẻ một hệ thống mạch máu. Điều này có nghĩa khi ăn uống bổ dưỡng, cả tế bào lành lẫn tế bào ung thư đều nhận được dưỡng chất. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nuôi dưỡng tế bào lành.

“Cơ thể phải sống để có thể chống chọi lại bệnh tật. Tế bào ung thư dù có nhận dưỡng chất cũng không thể tránh khỏi các phương pháp điều trị để tiêu diệt nó như hóa trị, xạ trị hay phẫu thuật. Vì vậy, chúng ta không thể dùng dinh dưỡng để “giết” tế bào ung thư, mà phải dùng các biện pháp điều trị y tế để diệt nó”, bác sĩ Tường nói.

Theo bác sĩ Tường, bệnh nhân cần phải có sức khỏe cơ bản để điều trị bệnh. Nếu cơ thể suy yếu vì thiếu dinh dưỡng, sẽ không đủ sức để chịu đựng các phương pháp điều trị như hóa trị hay xạ trị.

“Không đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ bệnh nhân sẽ mất cơ hội điều trị. Vì vậy, dinh dưỡng không phải là phương pháp điều trị ung thư, mà là nền tảng giúp bệnh nhân đủ sức để tiếp nhận các phương pháp điều trị như hóa trị và xạ trị”, bác sĩ Tường nhấn mạnh.

Trong quá trình điều trị ung thư, dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng và cách thức can thiệp dinh dưỡng có thể thay đổi tùy theo quốc gia và phương pháp điều trị.

Bác sĩ Tường cho biết, tại Việt Nam hiện nay, dinh dưỡng điều trị chủ yếu được áp dụng khi bệnh nhân đã gặp phải vấn đề về dinh dưỡng, tức là khi tình trạng suy dinh dưỡng đã xuất hiện, bệnh nhân mới được gặp bác sĩ dinh dưỡng.

Trong khi đó, tại các quốc gia phát triển, việc can thiệp dinh dưỡng được thực hiện một cách chủ động ngay từ đầu. Điều này có nghĩa là các bác sĩ dinh dưỡng sẽ tiếp cận tất cả bệnh nhân suy dinh dưỡng lúc nhập viện, những bệnh nhân có nguy cơ cao như ung thư dạ dày thực quản hay phải điều trị nhiều mô thức khác nhau.

“Trong trường hợp bệnh nhân cùng lúc trải qua hóa trị và xạ trị, những phương pháp này có thể gây suy nhược nghiêm trọng và nhiều biến chứng, do đó việc bổ sung dinh dưỡng ngay từ giai đoạn đầu là vô cùng cần thiết.

Tương tự, sau khi mổ lớn và tiếp tục điều trị hóa trị, bệnh nhân cũng cần được can thiệp dinh dưỡng sớm vì quá trình điều trị ung thư thường kéo dài, không chỉ kết thúc sau phẫu thuật”, bác sĩ Tường chia sẻ.

Theo thống kê, có đến 80% bệnh nhân ung thư bị suy dinh dưỡng, một tỉ lệ cao cho thấy sự cần thiết phải can thiệp dinh dưỡng ngay từ khi bệnh nhân nhập viện. Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM hiện nay đang thực hiện rất nhiều chương trình can thiệp dinh dưỡng chủ động (hay còn gọi là can thiệp dinh dưỡng tích cực).