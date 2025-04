Chuyển công an điều tra vụ phòng khám bị tố giả mạo giấy xét nghiệm tầm soát ung thư 17/04/2025 19:20

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM chuyển Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ phòng khám tư vấn sức khỏe có dấu hiệu giả mạo giấy xét nghiệm đột biến gen tầm soát nguy cơ ung thư.

Ngày 17-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám tư vấn sức khỏe thuộc Công ty TNHH Whitecoat Việt Nam (Tầng 7, Tòa nhà HB Tower, 669 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM), thông qua phản ánh phòng khám này có dấu hiệu giả mạo giấy xét nghiệm.

Đây là phòng khám tư vấn sức khỏe do bác sĩ NLMH là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật do Sở Y tế cấp phép. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Whitecoat Việt Nam có Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Ngoài ra, công ty này còn có chi nhánh tại TP Hà Nội do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp tại địa chỉ số 63 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Hình ảnh các xét nghiệm có dấu hiệu giả mạo của Phòng khám tư vấn sức khỏe. Ảnh: Thanh tra Sở Y tế TP.HCM

Qua kiểm tra cho thấy thực chất hoạt động của phòng khám tư vấn này là theo mô hình tư vấn khám sức khoẻ bằng hình thức "hợp đồng cung cấp dịch vụ điều phối khám sức khỏe định kỳ".

Công ty WhiteCoat sẽ ký hợp đồng khám sức khỏe với các đối tác là các đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, nơi khám sức khoẻ là các bệnh viện và phòng khám có chức năng khám sức khoẻ.

Trên địa bàn TP.HCM, Công ty WhiteCoat đã ký các hợp đồng khám sức khỏe với các bệnh viện và phòng khám. Cụ thể, năm 2024 có hợp đồng hợp tác khám sức khỏe với 8 đơn vị, năm 2025 với 3 đơn vị. Kết quả khám sức khoẻ được bệnh viện và phòng khám trả về cho Công ty WhiteCoat và nơi này trả về cho đối tác ký hợp đồng.

Giải trình với đoàn kiểm tra, đại diện Công ty WhiteCoat cho biết có ký kết hợp đồng phân phối dịch vụ phân tích xét nghiệm với một công ty hoạt động lĩnh vực xét nghiệm di truyền tại TP.HCM (công ty xét nghiệm di truyền).k

Công ty xét nghiệm di truyền cho biết trước đây có ký hợp đồng với Công ty WhiteCoat, nhưng chỉ có duy nhất một mẫu xét nghiệm được công ty thực hiện theo hợp đồng. Ngoài mẫu xét nghiệm này công ty không thực hiện bất kỳ mẫu xét nghiệm nào khác do Công ty WhiteCoat gửi đến, khẳng định các kết quả xét nghiệm theo phản ánh là giả mạo.

Đồng thời, công ty xét nghiệm di truyền còn cho biết ngay sau khi phát hiện hành vi làm giả kết quả xét nghiệm, công ty đã gửi thư ngỏ và văn bản thông báo đến Công ty WhiteCoat, trong đó yêu cầu chấm dứt ngay lập tức mọi hành vi làm giả kết quả xét nghiệm và chấm dứt toàn bộ hiệu lực của hợp đồng đã ký kết với Công ty WhiteCoat.

Tiến hành làm việc với Công ty WhiteCoat, bà NPH, giám đốc công ty, cho biết việc đáng tiếc này không xuất phát từ chỉ đạo của ban giám đốc Công ty WhiteCoat mà là do nhân viên phụ trách gói thầu chi nhánh Hà Nội thực hiện. Công ty WhiteCoat đang cho rà soát, điều tra nội bộ và đưa ra hướng xử lý phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đối tác của mình.

Theo Sở Y tế, hành vi giả mạo giấy xét nghiệm đột biến gen tầm soát nguy cơ ung thư của nhân viên thuộc Công ty TNHH Whitecoat Việt Nam là hành vi đáng lên án và cần được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người dân.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Sở Y tế có công văn gửi Công an TP đề nghị điều tra, làm rõ việc giả mạo giấy xét nghiệm di truyền cho khách hàng khám sức khỏe, đồng thời, Sở Y tế cũng có công văn báo cáo đến Bộ Y tế.