Tình hình cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy dịp nghỉ lễ 30-4 05/05/2025 10:01

(PLO)- Số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông tại Bệnh viện Chợ Rẫy dịp nghỉ lễ 30-4-2025 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2024, tuy nhiên số ca đả thương tăng.

Ngày 5-5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin về tình hình cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong dịp nghỉ lễ vừa qua (từ ngày 30-4-2025 đến hết ngày 4-5-2025).

Theo đó, 5 ngày nghỉ lễ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận gần 1.400 bệnh nhân cấp cứu, trung bình mỗi ngày khoảng 280 ca. Trong đó, bệnh ngoại khoa khoảng hơn 660 ca, trung bình mỗi ngày hơn 130 ca.

So sánh với 5 ngày nghỉ lễ năm 2024 (từ 27-4-2024 đến 1-5-2024), lượt bệnh nhân cấp cứu năm 2025 giảm 1,8%; bệnh nhân chuyển mổ cấp cứu giảm 9,3%.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Riêng về tình hình tai nạn, bệnh viện đã tiếp nhận 241 ca tai nạn giao thông (giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2024); 43 ca tai nạn sinh hoạt (giảm 41,1% so với cùng kỳ năm 2024); 22 ca đả thương (tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2024) và 11 ca ngộ độc.

Về phẫu thuật cấp cứu, bệnh viện đã tiếp nhận phẫu thuật từ khoa cấp cứu là 136 ca, phẫu thuật cấp cứu toàn bệnh viện là 219 ca, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, phẫu thuật chuyên khoa Chỉnh hình 56 ca, khoa Ngoại tiêu hóa 40 ca, khoa Thần kinh 36 ca và khoa Tai Mũi Họng 26 ca…

Về tình hình điều trị nội trú, trong 5 ngày nghỉ lễ, bệnh viện đã điều trị hơn 1.720 ca, xuất viện gần 970 ca.

Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ này, bệnh viện đã sử dụng tổng cộng 692 đơn vị máu (loại 350 ml).