Bộ GTVT đề nghị cho phép khai thác cát biển thử nghiệm làm cát đắp nền đường

Bộ GTVT vừa có Công văn gửi sáu địa phương đề nghị hỗ trợ công tác điều tra, khảo sát nguồn vật liệu đắp nền đường phục vụ cho các dự án xây dựng đường cao tốc trong khu vực ĐBSCL.

Theo đó, Bộ GTVT cho hay các dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) dự kiến cần khoảng 18 triệu m3 cát đắp nền đường.

Để chủ động nguồn cung cấp vật liệu, Bộ GTVT đã làm việc với lãnh đạo hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp để thống nhất cung cấp vật liệu cát đắp cho các dự án. Tuy nhiên, do các tỉnh đang ưu tiên nguồn cát để phục vụ công trình tại địa phương, nên hiện chỉ có tỉnh An Giang cam kết cấp khoảng 1,1 triệu m3 từ việc tăng 50% công suất các mỏ. Riêng đối với việc cấp phép các mỏ mới để khai thác phục vụ nhu cầu của các dự án, cả hai tỉnh đều chưa khẳng định.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị trong công tác khảo sát, đánh giá, xác định các nguồn có khả năng cung cấp vật liệu cát đắp nền đường và hoàn thiện các thủ tục để khai thác, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh phối hợp, tạo điều kiện cho Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị tư vấn trong quá trình điều tra, khảo sát các mỏ vật liệu trên địa bàn.

“Cho phép các đơn vị khai thác khoảng 5.000 m3 cát biển, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng để thi công thí điểm và phục vụ nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường cho các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực ĐBSCL. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan hướng dẫn thủ tục cần thiết để thực hiện” - Công văn của Bộ GTVT nêu.

Bộ GTVT cũng đề nghị đối với một số khu vực mỏ cát sông có trong quy hoạch nhưng chưa khai thác và các vị trí có tiềm năng chưa có trong quy hoạch, cho phép tư vấn được khoan khảo sát thăm dò, lấy mẫu để đánh giá chất lượng, trữ lượng và khả năng khai thác.