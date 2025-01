Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời kiến nghị 'không tăng viện phí' 08/01/2025 18:17

Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị Bộ Y tế giữ viện phí ở mức ổn định, không tăng viện phí để giảm bớt khó khăn và tránh gây áp lực cho người bệnh.

Trả lời nội dung kiến nghị trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cho biết theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm quy định giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán đối với các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành.

HĐND cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh do Quỹ BHYT thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán đối với các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền, nhưng không được vượt quá giá dịch vụ tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Để điều chỉnh được giá khám chữa bệnh, Bộ Y tế phải phối hợp bộ, ngành liên quan đánh giá tác động để đề xuất Thủ tướng Chính phủ thời điểm điều chỉnh phù hợp (không như các giá khác khi yếu tố hình thành giá thay đổi là có thể điều chỉnh được ngay).

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về việc "không tăng viện phí". Ảnh minh hoạ: TT

Tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương cơ sở, theo đó cơ sở khám chữa bệnh phải trả lương cho viên chức, người lao động theo mức lương cơ sở 2,34 triệu từ 1-7-2024, trong khi giá dịch vụ khám chữa bệnh chưa được tính theo mức lương mới, gây ảnh hưởng đến cân đối thu chi của bệnh viện.

Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, theo đó, từ 1-11-2024, các cơ sở khi xây dựng hồ sơ phương án giá, báo cáo cấp có thẩm quyền định giá dịch vụ khám chữa bệnh được phép điều chỉnh lương kết cấu vào giá theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng.

Kiến nghị của cử tri đã được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Việc có điều chỉnh giá khám bệnh hay không, hoặc vẫn giữ mức cũ không tăng viện phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh. Như vậy, địa phương sẽ chủ động đánh giá tác động cũng như bố trí ngân sách nhà nước cho phù hợp.