Bộ tứ kim cương ra tuyên bố chung, quan ngại tình hình Biển Đông 30/07/2024 11:40

Ngày 29-7, các ngoại trưởng của bốn nước Bộ tứ kim cương (QUAD, gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ) đã nhóm họp tại thủ đô Tokyo (Nhật), theo hãng thông tấn Kyodo News. Đây là cuộc họp đầu tiên của các ngoại trưởng kể từ kể từ cuộc họp tháng 9-2023.

Sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Yoko Kamikawa, Ngoại trưởng Úc Penny Wong và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Chúng tôi tái khẳng định cam kết kiên định của QUAD đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, bao trùm và kiên cường, và thống nhất trong cam kết duy trì trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên luật lệ” - tuyên bố chung nhấn mạnh.

Từ trái sang phải: Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Yoko Kamikawa, Ngoại trưởng Úc Penny Wong và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Bộ tứ kim cương tại Tokyo (Nhật) ngày 29-7. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

“Chúng tôi thực sự quan ngại về tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông và tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ của chúng tôi đối với bất kỳ hành động đơn phương nào tìm cách thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép. Chúng tôi tiếp tục bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi về các thực thể tranh chấp cũng như các hoạt động cưỡng chế và đe dọa ở Biển Đông” - theo tuyên bố chung.

Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng công bố kế hoạch tăng cường nỗ lực giúp các quốc gia nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải để chống lại các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp và dự đoán thảm họa thiên nhiên. Các ngoại trưởng cũng sẽ khởi xướng đối thoại về các vấn đề hàng hải theo quan điểm pháp lý.

“Thông qua QUAD, chúng tôi đang hỗ trợ khu vực thông qua hợp tác thiết thực về các thách thức như an ninh hàng hải, công nghệ quan trọng và mới nổi, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, an ninh y tế, biến đổi khí hậu, chống khủng bố, cơ sở hạ tầng và kết nối” - theo tuyên bố chung.

Bên cạnh đó, các ngoại trưởng cũng tái khẳng định “sự ủng hộ không ngừng đối với sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, và cấu trúc khu vực do ASEAN lãnh đạo - bao gồm Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn khu vực ASEAN”.

“Chúng tôi ủng hộ việc thực hiện thực tế Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) và sẽ tăng cường hợp tác tương ứng của chúng tôi với ASEAN về vấn đề này” - theo tuyên bố chung.

Ngoài ra, các ngoại trưởng QUAD cũng cam kết thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, kết nối khu vực thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường,...

Các ngoại trưởng QUAD cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc nhất về những gì đang diễn ra ở Ukraine. Tuyên bố chung cũng lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cũng như chia sẻ mối quan tâm lớn trong việc đạt được hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

“Chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng đáng kể việc cung cấp viện trợ nhân đạo trên khắp Gaza cũng như nhu cầu quan trọng là ngăn chặn leo thang khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế” - theo tuyên bố chung.