Cá mập bất ngờ mua vàng sau nhiều phiên tháo chạy

Trong khi giá vàng thế giới nối dài phiên giảm giá thứ 5 liên liên tiếp thì giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước gần như đi ngang, tăng giảm không đáng kể.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 21-8, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận điều chỉnh tăng giá vàng miếng thêm 100.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa ngày hôm qua, niêm yết giá mua bán ở mức 66,2 – 67,1 triệu đồng/lượng.

Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, vàng SJC chỉ nhích thêm 50.000 đồng/lượng, giá mua vào – bán ra hiện ở mức 66,2 – 66,15 triệu đồng/lượng.

Đối với các loại vàng nữ trang 24K, vàng nhẫn tròn trơn được các tiệm vàng niêm yết giá mua vào – bán ra phổ biến ở mức 51,55 – 51,85 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đang có chuỗi phiên lao dốc thứ 5 liên tiếp, đang giao dịch phổ biến ở mức 1.747 USD/ounce, giảm khoảng 56 USD/ounce so với cuối tuần trước, tương đương giảm khoảng 1,6 triệu đồng/lượng tính theo giá vàng thế giới quy đổi.

Trong khi đó, so với cuối tuần trước giá vàng SJC chỉ giảm khoảng 400.000 – 500.000 đồng/lượng. Do mức điều chỉnh giảm không tương xứng khiến chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới giãn rộng lên gần 18 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán cũng được nới rộng lên quanh ngưỡng một triệu đồng mỗi lượng.

Giá kim loại quý trên thị trường quốc tế lao dốc do đồng bạc xanh tăng mạnh lên mức cao nhất trong 20 năm qua. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác vào lúc 9h sáng nay (giờ Việt Nam) cuối giờ chiều nay (giờ Việt Nam) dao động ở mức 108,103 điểm, tăng 0,57% so với phiên trước. So với cuối tuần trước hiện chỉ số DXY đã tăng tới 3% trong bối cảnh thị trường tin rằng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất đồng USD trong thời gian cho đến khi lạm phát quay lại mức mục tiêu 2%.

Sau khi 10 phiên bán ròng kể từ đầu tháng 8 với khối lượng vàng rút khỏi quỹ quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust lên đến 20,04 tấn thì đến ngày 19-8, “cá mập” bất ngờ mua vào với khối lượng giao dịch lên đến 3,18 tấn, nâng lượng vàng dự trữ của quỹ này hiện ở mức 989,01 tấn. Quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust được xem là quỹ dự trữ khối lượng vàng vật chất lớn nhất thế giới.

Vàng có ngày thứ 4 giảm giá liên tiếp (PLO)- Theo giới phân tích, giá vàng giảm vì đồng USD tiếp tục duy trì giá trị vững mạnh.

Vàng có ngày thứ 4 giảm giá liên tiếp

(PLO)- Theo giới phân tích, giá vàng giảm vì đồng USD tiếp tục duy trì giá trị vững mạnh.