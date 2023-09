Cách chức vụ trong Đảng của nguyên Trưởng công an TP Chí Linh, Hải Dương vì để cấp dưới vi phạm pháp luật

Đây là bước tiếp theo sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật ông Thoan tại kỳ họp thứ 18 của cơ quan này cuối tháng 8 vừa qua.

Kỳ họp thứ 18 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương

Ông Thoan với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành để cơ quan, đơn vị có một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật.

Liên quan đến việc ông Thoan bị kỷ luật, vào 4-2-2023, sáu cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP Chí Linh trong quá trình làm nhiệm vụ đã dừng nhiều ô tô để kiểm tra nồng độ cồn nhưng sử dụng máy đo nồng độ cồn không phải do Bộ Công an cấp.

Ngày 8-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam sáu nguyên cán bộ thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Chí Linh. Các bị can bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TAND tỉnh Hải Dương sau đó đã xét xử, kết án các đối tượng này.

Còn đối với ông Thoan, hồi tháng 5 vừa qua, sau khi không còn đảm nhiệm chức vụ Trưởng công an TP Chí Linh, ông này được điều chuyển về công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hải Dương.

NGỌC SƠN