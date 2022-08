Campuchia nỗ lực chống nạn buôn người

Giới chức Campuchia đang đẩy mạnh truy quét và ngăn chặn các hoạt động buôn người, đưa người ngoại quốc vào nước này để lao động trái phép, trong bối cảnh nhiều đường dây bị phanh phui với số lượng nạn nhân lên tới hàng trăm người đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ, theo tờ The Washington Post.

Nỗ lực liên ngành, liên cơ quan truy quét buôn người

Trong cuộc họp với đại diện từ hàng loạt cơ quan an ninh chuyên trách của Campuchia hồi cuối tuần trước, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng khẳng định Bộ Nội vụ sẽ phối hợp tiến hành một cuộc rà soát toàn quốc đối với tất cả người nước ngoài đang sống ở Campuchia, ngoại trừ các nhân viên đại sứ quán. Lực lượng chức năng sẽ tập trung tìm kiếm các nạn nhân và đối tượng của các tổ chức buôn người.

“Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng các nước đối tác để điều tra, phát hiện, đấu tranh với hoạt động buôn người tại Campuchia. Nhiệm vụ của chúng tôi thứ nhất là hỗ trợ, giải cứu các nạn nhân, sau đó là bắt giữ và xét xử những đối tượng cầm đầu các tổ chức tội phạm” - ông Sar Kheng nhấn mạnh.

Từ tuần này, chính quyền hai tỉnh Kandal và Sihanoukville (được cho là hai điểm nóng xuất hiện tình trạng buôn người ở Campuchia hiện nay) bắt đầu kiểm tra khách ngoại quốc lưu trú tại các khách sạn trong vùng, cũng như kiểm tra lao động nước ngoài làm việc tại các sòng bạc.

Ông Sar Kheng cho biết cảnh sát đã bắt một số nghi phạm, giải cứu nhiều nạn nhân và đưa vào diện bảo vệ đặc biệt. Ông Sar Kheng không nêu rõ số lượng và quốc tịch của các nạn nhân, song cho biết hầu hết họ đều bị lừa bởi cùng một kịch bản. Các đối tượng buôn người ban đầu sẽ dụ dỗ nạn nhân sang Campuchia với cam kết công việc hợp pháp, nhẹ nhàng và lương cao. Tuy nhiên, khi đến nơi, các nạn nhân bị cưỡng ép phải làm những công việc “không giống với miêu tả ban đầu” và có dấu hiệu phạm tội như gọi điện thoại lừa người khác “đóng tiền phạt” hoặc dụ dỗ người nghe đầu tư vào những dự án ma. Các đối tượng cầm đầu sẽ đặt chỉ tiêu (về cuộc gọi hoặc về số tiền mà nạn nhân phải kiếm được trong ngày thông qua những hoạt động trên), nếu không đạt được sẽ dùng vũ lực để “trừng phạt” nạn nhân.

Theo tạp chí The Diplomat, rất nhiều người bị lừa là những thanh niên có học vấn cao, am hiểu công nghệ và xuất thân từ những gia đình khá giả. Những người này có điểm chung khao khát làm giàu nhanh, dẫn tới mất cảnh giác trước những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” ở Campuchia.

Ngoài mạnh tay truy quét, chính quyền Campuchia cũng lập đường dây nóng bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Khmer và để các nạn nhân có thể chủ động liên hệ trình báo yêu cầu hỗ trợ. Ông Sar Kheng cam kết giới chức nước này sẽ giúp đỡ, giải cứu các nạn nhân bất kể quốc tịch.

Theo số liệu do Ủy ban Quốc gia về phòng chống buôn người thuộc Bộ Nội vụ Campuchia công bố, nước này trong năm nay đã theo dõi và triệt phá 74 vụ buôn người và bóc lột tình dục. 83 nghi phạm bị bắt giữ, 156 nạn nhân được giải cứu - trong đó có 105 phụ nữ và 60 trẻ em dưới 15 tuổi.

Nỗ lực từ các chính quyền có nạn nhân bị lừa

Một trong những khu vực có nhiều nạn nhân bị lừa nhất là lãnh thổ Đài Loan. Kênh Channel News Asia cho hay tính đến ngày 21-8 đã có ít nhất 370 nạn nhân bị dụ dỗ sang Campuchia với cam kết được làm các công việc liên quan tới công nghệ, lương cao. Trong những nạn nhân này, 99% bị ép thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, một số ít bị bóc lột tình dục.

Hiện khoảng 16 nghi phạm được cho là có liên quan tới các đường dây buôn người Đài Loan sang Campuchia đã bị bắt.

Chính quyền Indonesia ngày 21-8 cho biết đang chuẩn bị các thủ tục để hồi hương 202 công dân được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo và đánh bạc tại nhiều vùng của Campuchia trong những tháng qua. Tờ The Khmer Times đưa tin các chuyến bay hồi hương sẽ đưa các nạn nhân về thủ đô Jakarta, tại đây họ sẽ được tham gia chương trình tái hòa nhập trước khi trở về nhà.

Ở Hong Kong, cảnh sát đặc khu cũng vừa triệt phá thành công một đường dây buôn người sang Campuchia quy mô lớn với ít nhất sáu nghi phạm bị bắt giữ, theo tờ South China Morning Post.

Cảnh sát Hong Kong cho biết các đối tượng dụ dỗ nạn nhân thông qua các quảng cáo về tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực phát triển game, bất động sản hoặc ngân hàng, hứa hẹn mức lương cao trong khi không yêu cầu kinh nghiệm. Sau khi tới nơi, hộ chiếu của nạn nhân sẽ bị giữ và họ sẽ bị đưa đến “trung tâm lừa đảo”, ai từ chối hợp tác hoặc trả tiền chuộc sẽ bị “ngược đãi vô nhân đạo”. Hiện có ít nhất 37 trường hợp người Hong Kong bị lừa kiểu như vậy, phần lớn vẫn còn kẹt ở Campuchia.•

Thông tin mới về vụ 42 người Việt bỏ trốn khỏi sòng bạc Campuchia

Tờ The Khmer Times ngày 22-8 dẫn lời tướng Keo Vannthan, phát ngôn viên Cục Di trú Campuchia, cho biết ông đã dẫn đầu một nhóm công tác đến sòng bạc Rich World (xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal) và tạm giữ người quản lý cơ sở này để thẩm vấn. Đây là sòng bạc mà nhóm 42 người Việt bị cưỡng bức lao động trước khi bỏ trốn và tìm cách bơi qua sông Bình Di ở huyện An Phú, An Giang để về Việt Nam tuần trước.

Ông Vannthan cho biết quản lý sòng bạc là một công dân Trung Quốc. Đối tượng bước đầu khai nhận có ép buộc các lao động làm việc nhưng khẳng định những người này đang nợ tiền công ty.

“Chúng tôi cũng đã thẩm vấn 11 người Việt Nam. Họ nói lý do họ bỏ chạy là do tranh chấp với quản lý sòng bạc về hợp đồng lao động. Sòng bạc cam kết trả cho mỗi lao động 800 USD/tháng (khoảng 18,7 triệu đồng) nhưng quản lý chỉ trả số tiền 400-500 USD (khoảng 9-11 triệu đồng)” - ông Vannthan cho biết, đồng thời nói thêm rằng những người Việt đang bị giữ lại để chờ giải quyết các thủ tục, vì “không ai trong số họ có hộ chiếu”.

Lãnh đạo tỉnh Kandal Kong Sophoan cho biết cảnh sát đang điều tra thêm trước khi có các động thái tiếp theo. Ông kêu gọi cảnh sát Việt Nam và Campuchia hợp tác để cùng đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ luật lao động của hai bên, đảm bảo không có lao động nào bị ép buộc lao động hoặc ép sử dụng chất kích thích.