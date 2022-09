Cán bộ Tư pháp phường giả chữ ký, dấu vân tay trong hợp đồng chuyển nhượng

(PLO)- Cán bộ Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường đã giả chữ ký, chữ viết và dấu vân tay của chủ đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày 26-9, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã phục hồi điều tra vụ “giả mạo trong công tác" xảy ra năm 2018.

Theo xác minh thông tin ban đầu của cơ quan điều tra công an TP Biên Hòa, vào năm 2018, ông Nguyễn Xuân Hợi (khi đó là cán bộ Công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND phường An Hòa) đã giả chữ ký, chữ viết và dấu vân tay của bà Trần Thị Hương trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường An Hòa.

Ngày 31-3-2018, sau khi làm giả chữ ký và dấu vân tay hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch đã trình Chủ tịch UBND phường An Hòa lúc đó là ông Phan Thanh Sắc ký chứng thực.

Được biết, ông Hợi đã nghỉ việc tại phường An Hòa, còn ông Phan Thanh Sắc cũng bị UBND TP Biên Hòa cách chức Chủ tịch phường vì để xảy ra xây dựng trái phép trên địa bàn.

VŨ HỘI