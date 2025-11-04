Cận cảnh khu đất ở TP.HCM dự kiến xây Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 04/11/2025 16:34

(PLO)- Khu đất tại số 1, đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) được công nhân gấp rút dọn dẹp, san lắp mặt bằng, dựng hàng rào chuẩn bị xây dựng công viên và Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Theo chủ trương của TP.HCM, khu đất vàng số 1, đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) sẽ được xây dựng công viên và công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19 (Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19).

Ghi nhận vào trưa 4-11, bên trong khu đất, đội ngũ công nhân đang tích cực dọn dẹp cây cối, cải tạo cảnh quan. Nhiều phương tiện máy xúc, máy phá tường chuyên dụng được huy động để phá dỡ các hạng mục xây dựng xuống cấp, không còn giá trị sử dụng. Bên ngoài khu đất, vỉa hè trục đường Lý Thái Tổ cũng đang dựng rào chắn kiên cố.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã phát hành thông tin mời người dân góp ý về Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Khu đất vàng số 1, đường Lý Thái Tổ, từng là trụ sở của Nhà khách Chính Phủ.

Khu đất với nhiều công trình cũ được bao phủ bởi cây xanh, cỏ hoang.

Các tòa nhà, văn phòng bỏ hoang, công trình phụ trợ xuống cấp.

Các hạng mục công trình không còn giá trị sử dụng đang được phá dỡ.

﻿ ﻿ Nhiều phương tiện chuyên dụng khác được huy động để san lắp mặt bằng, phát quang cây cỏ trong khuôn viên.

Khu vực sân chơi thể thao cũ cũng được tháo dỡ, chuẩn bị không gian thông thoáng.

Cây cỏ, rác tồn động được công nhân gấp rút dọn dẹp.

﻿ ﻿ ﻿ Dọc tuyến đường Lý Thái Tổ, công nhân đang tiếp tục dựng hàng rào chuẩn bị mặt bằng cho việc xây dựng công trình mới.