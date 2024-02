Cần Thơ chọn phương án kiến trúc đạt giải nhất để xây trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

(PLO)- Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức khởi công xây dựng trụ sở công an xã Tân Hòa (thị xã Phú Mỹ). Đây là một trong 36 trụ sở công an xã sẽ được xây dựng mới trong tháng 3-2024.