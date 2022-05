Cần Thơ: Dịp lễ 30-4, vận tải hành khách tăng nhưng vẫn giảm so cùng kỳ

Ngày 3-5, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết thống kê trong bốn ngày lễ (từ ngày 30-4 đến ngày 3-5), số lượng phương tiện và hành khách qua các cảng, bến trên địa bàn TP tuy có tăng với khoảng thời gian hoạt động phục hồi sau dịch COVID-19, nhưng vẫn giảm so cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao, số lượng phương tiện đưa vào khai thác giảm, chưa đảm bảo tần suất hoạt động so với năm 2021. Bên cạnh đó, do mới phục hồi sau dịch COVID-19 nên tâm lý người dân vẫn còn e ngại sử dụng dịch vụ xe khách, tàu khách, mà chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển.

Cụ thể, từ ngày 30-4 đến ngày 3-5, vận tải hành khách theo tuyến cố định thực hiện được 1.322 chuyến gần 25.900 hành khách (số chuyến giảm 23%, số hành khách giảm 12% so cùng kỳ năm trước).

Đối với vận tải hành khách bằng xe buýt, trong bốn ngày lễ đã thực hiện được 626 chuyến với hơn 9.260 lượt hành khách, số chuyến và số hành khách vẫn giảm so kỳ nghỉ lễ của năm 2021.

Theo Sở GTVT TP, trong dịp lễ có 2/9 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định báo cáo tăng giá để bù chiều rỗng với mức tăng thấp nhất là 12% và cao nhất là 21,8%. Đó là công ty CP xe khách Phương Trang (FUTABUS LINES) và công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Vận tải Vũ Linh.

Về tình hình trật tự, ATGT Sở GTVT TP Cần Thơ cho hay trong kỳ nghỉ lễ, trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng nào.

Tình hình hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa được duy trì ổn định, các bến xe, bến tàu, bến khách ngang sông, cảng hàng không chấp hành tốt các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.