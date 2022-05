Cần Thơ họp chuẩn bị cho hơn 12.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Chiều 25-5, Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 TP Cần thơ tổ chức phiên họp đầu tiên về công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, năm nay tổng số thí sinh (TS) đăng ký dự thi là 12.262 em. Trong đó, số TS đang học lớp 12 hệ giáo dục THPT là 10.425 em, số đang học lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên là 839 em, số TS tự do chưa tốt nghiệp THPT là 34 em và số TS tự do đã tốt nghiệp THPT là 964 em. Dự kiến có 25 điểm thi chính thức với 515 phòng thi.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm nay, Sở đã thực hiện các công việc như tổ chức tuyên truyền những điểm mới cho kỳ thi; chỉ đạo việc ôn tập cho học sinh phù hợp từng nhóm năng lực…

Cạnh đó, Sở đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra chung cuối kỳ II các môn theo đúng định dạng của đề thi thử năm 2022 do Bộ GD&ĐT công bố; Tổ chức cho học sinh tham gia nhiều chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, kỳ thi năm nay có thuận lợi là tình hình phòng chống dịch, diễn biến dịch trên địa bàn TP đã kiểm soát được, số ca bệnh trong cộng đồng rất ít, có ngày không có ca nào.

Để tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế, ông Hiển đề nghị từng thành viên ban chỉ đạo phải lập kế hoạch phối hợp; một số đơn vị phải có kế hoạch riêng như Đoàn thanh niên, Y tế, Công an, Điện lực…

Cạnh đó tiếp tục vận động xã hội hóa tiếp sức kỳ thi một số nội dung như đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi của TS và phụ huynh. Bên cạnh đó quan tâm một số vấn đề về an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh nhất là COVID-19, công tác coi thi…

Ông Hiển đề nghị Thanh tra TP rà soát đảm bảo đúng quy chế thi, trong đó có việc thành viên ban chỉ đạo phải là người không có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột, người giám hộ, người được giám hộ) tham gia kỳ thi; Hình thành đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của xã hội về kỳ thi.

Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế chủ yếu, cơ số thuốc phù hợp, sẵn sàng khám, chữa bệnh cho TS và người làm công tác thi; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống dịch…

Sở GTVT phối hợp với Công an TP hỗ trợ quá trình vận chuyển đề thi an toàn, phân luồng giao thông, tạo điều kiện cho TS và người làm công tác thi đến địa điểm đúng giờ, an toàn...