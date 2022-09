Cần Thơ: Không thể giải ngân nguồn vốn ODA cho dự án bệnh viện nghìn tỉ

Ngày 7-9, UBND TP Cần Thơ họp thường kỳ nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9-2022.

Thu hút đầu tư FDI chưa như kì vọng

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, trong tháng 8-2022, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục duy trì được đà phục hồi, phát triển. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương bảo đảm tốt các yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Công tác phòng, chống dịch, tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh có xu hướng phục hồi tốt.

Trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,88% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và doanh thu dịch vụ thực hiện 218,67 triệu USD, tăng 9,4% so tháng trước; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 55,6 triệu USD, tăng 2,29% so với tháng trước.

Về thu hút đầu tư, trong tháng 8, thành phố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án mới (Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III; Khu chung cư Kim cương Xanh - Cara River Park; Chung cư Nhịp Điệu Xanh - Dream House), tổng vốn đầu tư đăng ký 28.417,5 tỉ đồng. Lũy kế 8 tháng, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 05 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 29.670,66 tỉ đồng.

Tuy nhiên thu hút dự án FDI của thành phố chưa được như kì vọng dù có nhiều nhà đầu tư quan tâm. Từ đầu năm đến nay thành phố chỉ cấp mới 01 dự án FDI (Lò hơi công nghiệp Vina AT), vốn đăng ký 1,26 triệu USD nhưng chấm dứt hoạt động 2 dự án với tổng vốn đăng ký 0,505 triệu USD.

Không thể giải ngân vốn ODA của dự án bệnh viện nghìn tỉ

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như giải ngân vốn đầu tư công chưa cao.

Kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công đến ngày 24-8, được gần 2.412 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 28,5% kế hoạch. Ngân sách địa phương giải ngân hơn 2.232 tỉ đồng, đạt 30,4% kế hoạch.

Theo báo cáo của Kho Bạc Nhà nước Cần Thơ: Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) không thể giải ngân nguồn ODA (994,452 tỉ đồng). Nguyên nhân là do Hiệp định khung và Hiệp định vay đã hết hạn, ngân hàng Eximbank của Hungary đã ngừng giải ngân. Đối với Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (dự án 3) hiện nay đang thừa vốn ODA nhưng lại thiếu vốn đối ứng để thực hiện giải phóng mặt bằng và thuế giá trị gia tăng của phần khối lượng xây lắp. Công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn còn chậm, một số dự án chưa có mặt bằng thi công; một số gói thầu xây lắp của các dự án lớn chưa đấu thầu, chưa ký hợp đồng thi công nên chưa đủ điều kiện giải ngân.

“Thời gian chúng ta đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả tích cực. Nguyên nhân căn cơ vẫn là do nhu cầu bức xúc của địa phương, đầu tư dàn trải manh mún. Các ngành, các cấp và địa phương có tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng khâu triển khai vẫn còn rườm rà, các đơn vị không chủ động phối hợp tham mưu mà đợi chờ nhau, còn một số chủ đầu tư còn lúng túng.

Nếu chúng ta nỗ lực giải quyết để tỉ lệ giải ngân từ 95% trở lên thì chắn chắc tăng trưởng của thành phố là 2 con số và đây là nhiệm vụ chúng ta phải phấn đấu thực hiện bằng được. Nhiệm vụ từ đây đến cuối năm rất nặng nề do đó tôi đề nghị các cấp ngành đòi hỏi phải quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa. Tôi đề nghị các cấp, ngành, địa phương thời gian tới tiếp tục vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao hơn để đạt được yêu cầu thành phố đã đặt ra” – Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo.