Cảnh sát đảm bảo an toàn PCCC đêm giao thừa

(PLO)- Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP.HCM) tập trung phương án đảm bảo an toàn PCCC đêm giao thừa, các điểm bắn pháo hoa…

Ngày 9-2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an TP.HCM về tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC dịp Tết Nguyên đán năm 2024, PC07 đã chủ động phân công lực lượng, thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 08-02-2024 đến hết ngày 14-02-2024 (từ ngày 29 đến hết ngày 05 Tết).

PC07 tập trung triển khai phương án đảm bảo an toàn PCCC đêm giao thừa, các điểm bắn pháo hoa... Ảnh: PC07

Theo đó, PC07 tập trung triển khai phương án đảm bảo an toàn PCCC đêm giao thừa, huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện của Phòng trực đảm bảo an toàn PCCC tại đơn vị và tại các điểm bắn pháo hoa.

Với việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết vào lúc giao thừa, công tác đảm bảo an toàn PCCC được PC07 lên kế hoạch cẩn trọng, đảm bảo cho người dân đến xem bắn pháo hoa tại điểm bắn được an toàn.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng PC07 đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các điểm trực. Ảnh: PC07

Đại diện lãnh đạo Cảnh sát PCCC&CNCH, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng PC07 đã tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các điểm trực.

Đại tá Tâm cho biết, với tinh thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân chơi”, thời điểm giao thừa cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn túc trực, trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, khi có tin báo là lên đường với mong muốn người dân đón Tết cổ truyền bình yên, an toàn.

Nguyễn Tân