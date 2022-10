Cảnh sát lặn tìm 1 cây mã tấu dưới kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

(PLO)- Cảnh sát PCCC và CNCH thành công lặn tìm thấy một cây mã tấu là hung khí trong vụ án trên địa bàn quận 3, TP.HCM.

Tối ngày 16-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường 9, Công an quận 3 lặn tìm thành công một cây mã tấu dưới kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Trước đó, Phòng PC07 tiếp nhận thông tin về việc phối hợp với Công an quận 3 tìm kiếm một cây mã tấu là hung khí gây án trong vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn quận 3 vào ngày 15-10.

Cây mã tấu được nghi phạm trong vụ việc khai đã vứt xuống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè sau khi gây án.

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC07 cử phương tiện cùng lực lượng chuyên nghiệp có mặt ở hiện trường phối hợp với Công an quận 3 tổ chức lặn tìm.

Sau ít phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy cây mã tấu dài khoảng 45cm ở dưới kênh. Tang vật sau đó được bàn giao cho Công an quận 3 để tiếp tục điều tra, xử lý.

NGUYỄN TÂN