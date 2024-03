Cảnh sát PCCC bảo vệ được thùng hàng container trong vụ cháy xe trên cầu Xáng

(PLO)- Biên phòng Bà Rịa- Vũng Tàu cùng công an huyện Nhà Bè, TP.HCM, công an phường 5, TP Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp bắt giữ bị can truy nã khi đang làm việc trên tàu cá.