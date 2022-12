Cảnh sát tìm 1 công nhân mất tích trong vụ cháy ở Long An

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Long An đang rà soát hiện trường, tìm kiếm một công nhân bị mất tích trong vụ cháy tại Khu Công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào sáng ngày 10-12.

Trưa 11-12, Lực lượng PCCC và CHCN công an tỉnh Long An phối hợp với công an huyện Đức Hòa đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời tiếp tục phong tỏa toàn bộ 2 phân xưởng cháy để phục vụ công tác bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Về thiệt hại vẫn chưa xác định cụ thể, do máy móc, vật tư cùng sản phẩm rất nhiều.

Theo cơ quan chức năng, có bốn người bị thương trong vụ cháy, một người đang mất tích là ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, quê Kiên Giang) phụ trách quét dọn kho nhiên liệu ở tầng trệt.

Anh Nguyễn Thanh Hải (39 tuổi, ngụ Kiên Giang) bị bỏng tay chân được đi bệnh viện Tân Tạo (TPHCM) cấp cứu, do vết thương nhẹ anh được xuất viện.

Anh Hải cho biết “Con trai tôi là Nguyễn Vũ Luân, 17 tuổi, bị đa chấn thương nên còn nằm điều trị chưa biết lúc nào mới khỏi. Sáng nay tôi về lại công ty TNHH công nghệ silicon V.P để xem việc tìm kiếm anh Lợi làm chung như thế nào”.

Theo Anh Hải, lúc đó gần 8 giờ thì mọi người nghe tiếng nổ lớn bên trong, anh cùng một số người chạy ra gần tới cổng nhưng lửa bùng phát quá nhanh ngay phía sau. Có thể là do chất dễ cháy đã bao trùm lên vật liệu. Lúc cháy ông Lợi còn ở bên trong...

Còn em Nguyễn Thị Kiều Trang (22 tuổi, ngụ Kiên Giang) con gái của ông Nguyễn Văn Lợi chia sẻ: “Hiện công an đưa một số phương tiện máy xúc, máy ủi trực tiếp vào khu vực để tìm kiếm. Lúc cháy ba em đang dọn dẹp ở tầng 1...".

Như Plo đã đưa tin, vào khoảng 8h ngày 10-12, lửa khói bùng lên dữ dội bên trong công ty TNHH công nghệ silicon V.P nằm trên đường số 6 khu công nghiệp Hải Sơn (huyện Đức Hoà, Long An).

Thời điểm này, công nhân và bảo vệ phát hiện cháy nên đã hô hoán nhau tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng PCCC và CNCH tỉnh Long An đã điều nhiều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Nhưng do công ty này chứa nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng làm cho đám cháy đã lan nhanh từ phân xưởng 1 lan sang phân xưởng 2, kéo dài nhiều giờ, thiêu rụi toàn bộ máy móc, sản phẩm của công ty.

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân làm rõ.

HUỲNH DU