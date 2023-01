Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt doanh thu cao nhất 8 tỉ đồng/ngày dịp tết

(PLO)- Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa cho biết doanh thu một ngày cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt mức cao nhất dịp tết vừa qua.

Cụ thể, VEC vừa thông tin trên trang web của mình về tình hình đi lại của người dân dịp tết Nguyên đán vừa qua trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý.

Theo VEC, trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 (từ ngày 20-1 đến 26-1), lưu lượng xe và doanh thu 4 tuyến đường cao tốc của VEC gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng trưởng trung bình 30% - 35% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, doanh thu thu phí tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng vượt bậc trong ngày mùng 4 Tết và cao nhất từ trước đến nay, đạt trên 8 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến các dự án cao tốc, trước đó, đầu tháng 1, Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng được Chính phủ giao nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe, do VEC làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng đã đưa vào khai thác từ năm 2016. Từ đó đến nay, lượng xe trên cao tốc này tăng trung bình khoảng 10,45%/năm. Hiện nay, đoạn từ nút giao An Phú đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài gần 21km) đã mãn tải bốn làn xe, nhu cầu vận tải vượt 25% so với năng lực thông hành của đường…

Với quy mô bốn làn xe hiện tại, 21km cao tốc nói trên không đáp ứng được nhu cầu vận tải, đặc biệt khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác. Do vậy, đầu tư mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là rất cần thiết và cấp bách.

Bộ GTVT đã giao VEC nghiên cứu đầu tư của dự án này theo 3 phương án. Phương án 1: Sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn vay nước ngoài (vốn ODA, vốn vay ưu đãi). Phương án 2: Đầu tư theo phương thức PPP loại hợp đồng BOT. Phương án 3: Nhượng quyền đầu tư.

