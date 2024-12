Cấp nước Gia Định: Tiếp tục tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh 05/12/2024 08:45

(PLO)- Từ nay tới cuối năm 2024, Công ty CP Cấp nước Gia Định sẽ tiếp tục tăng cường đảm bảo cấp nước an toàn ổn định cho khách hàng, giảm tỉ lệ thất thoát nước, tăng cường chuyển đổi số…

Công ty CP Cấp nước Gia Định cho biết tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong chín tháng đầu năm đã gặt hái được kết quả tích cực. Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ gắn liền với tiêu chí nâng cao khả năng cấp nước an toàn trong địa bàn quản lý.

100% hộ dân được sử dụng nước sạch

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Gia Định, cho biết đơn vị đã duy trì bền vững chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch, tỉ lệ nước thất thoát thất thu năm 2024 dưới 12,5%. Để đạt được mục tiêu kế hoạch này là nhờ vào định hướng và chỉ đạo chặt chẽ của ban điều hành cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên.

Công ty CP Cấp nước Gia Định chú trọng đầu tư phát triển mạng lưới. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trong chín tháng đầu năm, sản lượng nước (chuẩn 1) đạt 41,597 triệu m3, đạt 75,63% kế hoạch, tăng 1,67% (tương ứng tăng 683.000 m3) so với cùng kỳ năm 2023. Công ty đã gắn mới 329 đồng hồ nước, bằng 65,8% kế hoạch năm 2024 và bằng 83,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số đồng hồ nước trên toàn mạng nhờ đó được nâng lên 138.797 chiếc được đấu nối, tiếp tục duy trì bền vững chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch.

Cũng trong khoảng thời gian này, công ty đã thay được 28.580 đồng hồ nước cỡ nhỏ và 24 đồng hồ nước cỡ lớn, đạt lần lượt 93,2% và 160% so với kế hoạch. Tỉ lệ nước thất thoát thất thu chín tháng đầu năm 2024 đạt 9,84%, thấp hơn 2,66% so với kế hoạch năm 2024 và cao hơn 1,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Đối với công trình phát triển mạng lưới cấp nước, tính đến tháng 9 đã giải ngân được 264 triệu đồng, đạt 91,35% so với kế hoạch. Công tác đầu tư thay mới ống mục đạt 6.691 m, giá trị xây lắp 22,670 tỉ đồng, giải ngân được 12,591 tỉ đồng, đạt 41,7% so với kế hoạch giải ngân.

Nhiều khách hàng của Công ty CP Cấp nước Gia Định thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đối với công trình giảm nước thất thoát thất thu, đã thi công hoàn tất 15 trên tổng số 20 công trình thuộc giai đoạn thực hiện đầu tư. Thay mới 13.382 m ống, giá trị khối lượng 38,244 tỉ đồng, giá trị giải ngân 19,397 tỉ đồng đạt 80,05% so với kế hoạch giải ngân. Còn lại năm công trình gồm hai công trình đang thi công và ba công trình chuẩn bị thi công.

Tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng

Tính đến tháng 9-2024, doanh thu tiền nước theo sản lượng nước chuẩn 1 đạt 74,72% kế hoạch và tăng gần 1,4% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng tiêu thụ tăng 1,67%, doanh thu nước chỉ tăng 1,4% dẫn đến tổng doanh thu tăng 1,36%. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty đã hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được sử dụng nước sạch.

Về việc thu tiền nước, công ty đã thực hiện công tác thu tiền bằng hình thức chuyển khoản 100% qua ngân hàng, ví điện tử và các tổ chức thu hộ, tạo thuận lợi cho khách hàng cũng như tăng tỉ lệ thực thu, giảm rủi ro cho công tác thu tiền của đơn vị.

Nhờ vào các biện pháp quản lý chặt chẽ và sự nỗ lực của tập thể nên tỉ lệ thực thu luôn đạt ở mức cao. Cùng với việc thu tồn tại khóa cũ, thuế và phí dịch vụ thoát nước, tổng số tiền phải thu trong chín tháng đầu năm 2024 là 664,490 tỉ đồng. Kết quả đã thu được 636,286 tỉ đồng, đạt 95,76% so với số phải thu.

Về công tác giảm nước thất thoát thất thu, công ty đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp như tập trung phân vùng tách mạng quản lý sản lượng tiêu thụ qua 86 DMA khu vực, điều tiết áp lực, cơi 550 van, tăng cường công tác dò và sửa 5.717 điểm bể đảm bảo sửa bể kịp thời, đúng kỹ thuật… Từ đó đã góp phần làm cho tỉ lệ thất thoát nước bình quân lũy kế chín tháng năm 2024 đạt 9,84% tuy có cao hơn 1,08% so cùng kỳ năm 2023.