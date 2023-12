Cắt lưới để trộm tôm của nông dân lúc đi kéo lưới thuê

Chiều 17-12, Thượng tá Nguyễn Văn Lưu, Trưởng Công an huyện Tân Trụ, Long An cho biết, Công an xã Đức Tân phối hợp Công an huyện Tân Trụ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc hai người kéo lưới thuê đã thực hiện hành vi trộm tôm trên địa bàn xã Đức Tân.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 16-12, Trần Thanh Tuấn (41 tuổi, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) và Phan Thanh Tòng (30 tuổi, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) đi kéo tôm thuê cho chủ lái tại vuông tôm nhà ông Trần Văn Đảm (xã Đức Tân, huyện Tân Trụ).

Tuấn và Tòng trộm tôm đã bị chủ nhà phát hiện cùng tang vật. Ảnh: CA

Trong quá trình kéo lưới, Tuấn và Tòng đã cắt lưới kéo tôm, làm túi đựng để trộm tôm. Trộm xong cả hai báo cho chủ vuông tôm là đã hết tôm và giấu tang vật vào lưới lớn kéo tôm cuộn tròn lại để tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, vì kích thước lưới kéo tôm lớn hơn bình thường nên chủ vuông tôm nghi ngờ và đề nghị mở lưới kiểm tra thì phát hiện tôm bị trộm; đồng thời, thông báo cơ quan chức năng tới điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua làm việc, Công an xã Đức Tân phát hiện Tuấn và Tòng đã trộm 55kg tôm thẻ chân trắng được nuôi 70 ngày tuổi.

Cả hai khai nhận, mục đích trộm tôm để đem ra chợ bán lẻ kiếm tiền tiêu xài. Được biết, Phan Thanh Tòng từng có tiền án bị xử phạt 6 tháng tù treo về tội trộm cắp 30kg tôm.

Hiện vụ việc được Công an huyện Tân Trụ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trộm tài sản của bạn ở Long An rồi trốn lên Bình Dương (PLO)- Nam thanh niên trộm tài sản của bạn ở Long An rồi trốn lên Bình Dương thì bị bắt

HUỲNH DU