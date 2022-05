Cha ôm con gái nhảy cầu tự tử

(PLO)- Cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan vụ nổ súng trước tòa án tỉnh Tiền Giang.

16/05/2022 21:41

(PLO)- Nhằm phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My liên quan vụ “Tịnh thất Bồng Lai”.