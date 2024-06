Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao là đối tượng được cảnh vệ

Chiều 28-6, theo nghị trình, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, với 463/464 đại biểu tán thành.

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh Lê Tấn Tới cho hay quá trình thảo luận một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư vì đã có đối tượng cảnh vệ là Ủy viên Bộ Chính trị.

Trong khi đó, có ý kiến đề nghị bổ sung chế độ, biện pháp cảnh vệ riêng đối với Thường trực Ban Bí thư.

Nêu quan điểm của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH, ông Lê Tấn Tới cho rằng dự thảo Luật quy định đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quy định nói trên theo hướng liệt kê các đối tượng cảnh vệ, thống nhất với nội dung Kết luận 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

“Luật Cảnh vệ hiện hành đã quy định một người hưởng nhiều chế độ cảnh vệ khác nhau thì người đó được hưởng chế độ cảnh vệ ở mức cao nhất” - ông Lê Tấn Tới nói và cho hay tiếp thu ý kiến đại biểu QH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát và quy định người giữ chức vụ, chức danh “Thường trực Ban Bí thư”.

Với ý kiến đề nghị bổ sung chế độ, biện pháp cảnh vệ riêng đối với Thường trực Ban Bí thư, ông Lê Tấn Tới cho hay các chức vụ, chức danh Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị được quy định có cùng chế độ, biện pháp cảnh vệ là phù hợp và đã được thực hiện ổn định trong thời gian qua, không phát sinh vướng mắc.

Vì vậy, UBTVQH đề nghị QH không bổ sung quy định chế độ, biện pháp cảnh vệ riêng đối với đối tượng cảnh vệ này.

Ngoài ra, một nội dung đáng chú ý, Luật vừa được QH thông qua đã bổ sung hai chức danh Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao vào nhóm đối tượng cảnh vệ là “người giữ chức vụ, chức danh cấp cao”.

Liên quan đến quy định thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện công tác cảnh vệ, ông Lê Tấn Tới cho hay có ý kiến đại biểu QH đề nghị quy định chỉ thuê lực lượng, phương tiện trong trường hợp bất khả kháng.

Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, nguồn kinh phí chi trả, bồi thường thiệt hại nếu có. Ý kiến khác đề nghị làm rõ thuê lực lượng, phương tiện trong nước hay của nước nước ngoài và ưu tiên thuê trong nước…

Về nội dung này, cơ quan thường trực của QH cho hay thực tiễn công tác cảnh vệ đối với lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khi đi công tác nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các điều kiện về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật.

“Cần phải có cơ chế cho lực lượng cảnh vệ chủ động thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của nước ngoài trong trường hợp cần thiết”- ông Lê Tấn Tới nói và cho hay nguồn kinh phí để thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của nước ngoài là ngân sách nhà nước.

Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, định mức, thanh quyết toán việc thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phải căn cứ vào pháp luật của nước sở tại và pháp luật của Việt Nam để thực hiện, trong đó có pháp luật về ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.

Do đó, dự thảo Luật không quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, định mức, thanh quyết toán việc thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của lực lượng Cảnh vệ.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh, tại Phiên họp thứ 34 của UBTVQH, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao kinh phí thực hiện thuê lực lượng, phương tiện cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ để bảo đảm chủ động trong thực hiện công tác cảnh vệ.

Về nội dung này, UBTVQH cho rằng khi các lãnh đạo chủ chốt đi công tác nước ngoài, chủ yếu công tác bảo đảm kinh phí, hậu cần, thanh quyết toán do bốn Văn phòng trung ương thực hiện. Trong đó, kinh phí thuê lực lượng, phương tiện thực hiện công tác cảnh vệ thuộc nội dung chi an ninh là một trong những nội dung chi của Đoàn đối ngoại.

“Lực lượng cảnh vệ chỉ tập trung công tác chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ” - ông Lê Tấn Tới nói.

Vì vậy, để thuận lợi cho công tác cảnh vệ, thống nhất một đầu mối thực hiện công tác bảo đảm kinh phí, thanh quyết toán, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, UBTVQH đề nghị QH không sửa đổi nội dung này.

Bộ trưởng Công an quyết định lập lực lượng cảnh vệ ở địa phương khi cần thiết

Liên quan đến quy định về lực lượng cảnh vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh Lê Tấn Tới cho hay quá trình thảo luận, có ý kiến đề nghị làm rõ mô hình tổ chức của lực lượng cảnh vệ cho phù hợp với thực tế.

Ý kiến khác đề nghị làm rõ nhu cầu cần thiết bố trí lực lượng cảnh vệ tại Công an một số địa phương, quy định chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, không làm tăng biên chế và bộ máy…

Về nội dung này, UBTVQH cho rằng hiện nay với số lượng đối tượng cảnh vệ nhiều, một số địa phương thường xuyên phải triển khai công tác cảnh vệ như Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương khác.

“Nhu cầu lập lực lượng Cảnh vệ của đơn vị thuộc phòng của Công an một số tỉnh, TP trực thuộc trung ương là rất cần thiết, trên cơ sở bố trí, điều chỉnh biên chế quân số hiện có, không làm phát sinh tổ chức, biên chế” - ông Lê Tấn Tới khẳng định.

Theo đó, Luật vừa thông qua quy định lực lượng cảnh vệ bao gồm: Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an; cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của đơn vị thuộc phòng của Công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định khi cần thiết, căn cứ yêu cầu bảo vệ đối tượng cảnh vệ.

Ngoài ra, lực lượng cảnh vệ còn bao gồm cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng.