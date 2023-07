Cháy rừng, chính quyền phải sơ tán dân

(PLO)- Lo sợ lửa lan xuống khu nhà dân ở gần bìa rừng, chính quyền địa phương đã sơ tán dân và nỗ lực chữa cháy.

Sáng 13-7, vụ cháy rừng ở núi Bàu (xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã được dập tắt. Người dân đi sơ tán trong đêm qua đang trở về nhà.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang đóng chốt trên rừng để đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Ông Nguyễn Cảnh Lộc, Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc cho biết: Nhờ có lực lượng kiểm lâm, quân đội, công an cùng chính quyền địa phương nỗ lực dập lửa, vụ cháy không gây thiệt hại về người và nhà cửa người dân dưới chân núi.

"Vụ cháy đã được khống chế, nhưng các lực lượng chữa cháy vẫn túc trực tại các điểm "nóng", làm các đường băng cắt lửa, thu dọn thực bì để đề phòng đám cháy bùng trở lại bởi vì nắng nóng vẫn đang kéo dài”-ông Lộc nói.

Vào khoảng 10 giờ sáng 12-7, thời tiết nắng nóng gay gắt, lửa bốc lên từ khu vực rừng thông xóm 1, xã Tân Thượng Lộc sau đó lan sang các khu rừng bên cạnh.

Do núi cao, thời tiết nắng nóng, thực bì nhiều nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Hơn 300 trăm cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 414, Trường Quân sự Quân khu 4, D13 cùng lực lượng kiểm lâm tỉnh Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm Vùng 2, Công an huyện Nam Đàn, Công an Nghệ An và chính quyền địa phương, người dân đã nỗ lực dập lửa cứu rừng.

Đến 17 giờ chiều 12-7, lửa đã cơ bản được khống chế, nhưng sau đó do thời tiết khô hạn, gió Tây Nam thổi mạnh lửa lại bùng phát cháy rừng trở lại.

Trước tình hình trên UBND xã Tân Thượng Lộc đã quyết định sơ tán người già, trẻ em sống ở gần rừng ra điểm an toàn, đề phòng lửa cháy bao trùm xuống. Gia súc, gia cầm các hộ dân ở gần điểm cháy rừng cũng được sơ tán.

Thống kê ban đầu có khoảng 10 ha rừng thông, rừng trồng và rừng phòng hộ đã bị cháy rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng.

Những ngày này thời tiết ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đang có nắng nóng gay gắt, lực lượng kiểm lâm cùng cơ quan chức năng đang phải tăng cường túc trực phòng chống cháy rừng.

Đ.LAM