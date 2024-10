Chiếc két sắt chứa 3 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến và 1,7 tỷ đồng trong vụ án ma túy ở Lai Châu 07/10/2024 12:01

(PLO)- Công an Lai Châu vừa khám phá vụ án ma túy, thu giữ két sắt bên trong có 3 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến và 1,7 tỷ đồng...

Sáng nay, 7-10, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu chủ trì buổi lễ biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Mường Tè.

Đó là khám phá nhanh vụ giết người, cướp tài sản và vụ án ma túy, thu giữ 3 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến và 1,7 tỷ đồng chứa trong két sắt.

Hai thanh thiếu niên Pờ Bé Đô, SN 2007 và Lù Tơ Ly, SN 2010 trong vụ án giết người, cướp tài sản. Ảnh CA

Vụ giết người, cướp tài sản như PLO đã đưa tin, ngày 1-10, Công an huyện Mường Tè nhận tin báo về việc bà Vàng Mò Bớ (SN 1962, trú tại bản Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ) được gia đình đưa đến Trạm y tế xã trong tình trạng đã tử vong.

Trên thi thể ở vùng cổ, mặt bà Bớ có nhiều dấu vết xây xước, bầm tím. Sau 5 giờ vào cuộc xác minh, điều tra, lực lượng chức năng đã xác định, truy tìm, áp giải được 2 thanh thiếu niên nghi vấn là PBĐ (SN 2007) và LTL (SN 2010), cùng ở xã Pa Vệ Sủ về làm việc.

Tại cơ quan Công an hai thanh thiếu niên đã phải thú nhận hành vi dùng tay kẹp cổ, bịt mồm bà Bớ để cướp 770.000 đồng, 2 kiện bia và một số tài sản khác gây nên cái chết cho nạn nhân.

Ngày 5-10, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương đã gửi Thư khen các đơn vị đã có thành tích nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng, ổn định tình hình địa bàn.

Chiếc két sắt chứa 3 bánh heroin và nhiều tiền, tang vật trong vụ án ma túy. Ảnh CA

Về vụ án ma túy, ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Tè phối hợp Phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an huyện Nậm Nhùn tiến hành điều tra mở rộng điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ngày 29-8 tại bản Nậm Xả, xã Bum Tở.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khám xét nhà Thào A Di (SN 1999), Ma Thị Dung (SN 2002)- cùng ở bản Pha Mu, xã Hua Bum. Kết quả thu 9 gói heroin và 174 triệu đồng trong két sắt. Đồng thời phát hiện bắt giữ 4 người đang sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà của Di.

Quá trình đấu tranh khai thác, những người này khai nhận đã mua ma túy của Ma Thị Xinh (SN 2006), là em ruột của Ma Thị Dung là vợ Di.

Làm việc với công an, Xinh thừa nhận vừa bán ma túy cho một đối tượng và tự giác giao nộp số tiền bán ma túy cùng 150 viên hồng phiến. Còn tại nơi ở của Xinh, cảnh sát phát hiện thu giữ 1 két sắt trong có 3 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến và 1,7 tỷ đồng.

Ma Thị Xinh khai chiếc két sắt chứa ma túy, tiền và hồng phiến là của chồng Thào A Di. Ảnh CA

Theo lời khai của Xinh thì đây là két sắt của Thào A Di gửi. Vụ án đang được điều tra mở rộng, còn Thào A Di hiện đang lẩn trốn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Phạm Hải Đăng nhiệt liệt biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá 2 vụ án nói trên.

Ông giao các Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy khẩn trương tiếp nhận 2 vụ án để điều tra theo thẩm quyền, tích cực mở rộng điều tra để bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm ma túy; khẩn trương điều tra làm rõ các nguyên nhân điều kiện phạm tội của các đối tượng trong vụ án giết người, cướp tài sản để phối hợp tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hải Đăng thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh trao thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an huyện Mường Tè, Công an xã, Đồn biên phòng Pa Vậy Sủ và tặng thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác.