Chiến sự Nga-Ukraine 19-6: Nga san bằng loạt kho vũ khí Ukraine do phương Tây gửi; Ukraine thiệt hại lớn ở Donetsk 19/06/2024 07:56

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng, mặt trận Donetsk và Kharkiv vẫn là tâm điểm trên chiến trường.

Nga san bằng nhiều kho vũ khí Ukraine do phương Tây cung cấp

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 19-6 quân Nga san bằng một kho vũ khí của Ukraine do phương Tây viện trợ.

“Quân Nga cũng đã phá hủy một xưởng sản xuất máy bay không người lái (UAV) tấn công và một kho vũ khí của lữ đoàn pháo binh số 44 của quân Ukraine (chứa vũ khí do phương Tây viện trợ), tấn công hàng loạt cụm nhân lực và trang thiết bị của Kiev ở 124 khu vực toàn chiến tuyến” - Bộ này cho biết.

. Bộ này cho biết quân Nga đã đẩy lùi 2 cuộc phản công của quân Ukraine và gây thương vong cho 4 lữ đoàn Kiev ở tỉnh Kharkiv trong ngày qua.

Xe tăng Nga khai hoả về phía các lực lượng Ukraine. Ảnh: TASS

"Các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, Lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 120 và 125 của quân đội Ukraine tại các khu định cư Volchansk, Volokhovskoye, Sinelnikovo và Liptsy ở Kharkiv. Ngoài ra, quân Nga còn đẩy lùi hai cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn tinh nhuệ Jaeger số 71 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 13 của quân đội Ukraine" - Bộ này cho biết.

Quân Ukraine tổn thất 130 binh sĩ cùng nhiều khí tài hạng nặng, gồm: 1 xe chiến đấu bọc thép Stryker và 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin (Mỹ sản xuất); 1 pháo D-20; 1 pháo D-30; và 1 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika.

. Trong ngày 18-6, Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã gây thương vong lên tới 455 binh sĩ cho quân Ukraine.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Moscow đã phá hủy 1 trạm radar và 2 bệ phóng tên lửa S-300 của Ukraine trong ngày qua.

"Các đơn vị máy bay tác chiến/chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã phá hủy 1 trạm radar và 2 bệ phóng của hệ thống tên lửa đất đối không S-300" - theo Bộ này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 24 (UAV) và 1 tên lửa Neptune của phía Kiev trong ngày 18-6.

Ukraine hứng thiệt hại lớn ở Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng lực lượng Moscow đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến tại tỉnh Donetsk và khiến Ukraine tổn thất hơn 1.175 binh sĩ trên toàn mặt trận này, theo TASS.

. Theo Bộ này, các đơn vị của Nhóm tác chiến miền Nam đã cải thiện vị trí tiền tuyến, gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Grigorovka, Katerinovka, Predtechino và Serebryanka ở Donetsk.

Tổn thất của quân Ukraine ở các địa phương này trong ngày qua lên tới 665 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép (trong đó có một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất), 2 xe cơ giới và 1 khẩu pháo D-30. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy 1 kho đạn dược dã chiến của quân đội Ukraine.

. Trong khi đó, tổn thất của quân đội Ukraine trên hướng TP Avdiivka (Donetsk) lên tới 355 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép MaxxPro (Mỹ sản xuất), 1 khẩu pháo Msta-B, 1 khẩu pháo cơ giới Gvozdika, 1 pháo chống tăng Rapira,...

. Tại mặt trận phía nam Donetsk (gần các khu định cư Zaliznichnoye thuộc Vùng Zaporozhye, Dobrovolye, Neskuchnoye và Oktyabr), quân Ukraine cũng tổn thất 155 binh sĩ và nhiều thiết bị quân sự hạng nặng.

Các vũ khí này gồm: xe chiến đấu bọc thép; xe bán tải chở quân; hệ thống pháo tự hành Krab (Ba Lan sản xuất); pháo lựu FH70 (Anh sản xuất); pháo D-20; trạm tác chiến điện tử Anklav-N.

Nga pháo kích Ukraine gần 500 lần trong ngày

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Chỉ huy Nhóm tác chiến-chiến lược Khortytsia của quân đội Ukraine cho biết rằng vào ngày 18-6 trong khu vực do nhóm này phụ trách đã có 29 cuộc giao tranh diễn ra.

Theo Bộ này, trong ngày qua, các lực lượng Nga đã bắn 3.275 quả đạn pháo vào các vị trí của quân Ukraine ở chiến trường miền đông.

Các lực lượng Moscow cũng đã tiến hành 40 cuộc không kích vào các vị trí của quân Kiev và các khu vực đông dân cư ở Ukraine, trong đó sử dụng 54 quả bom lượn và 318 UAV cảm tử.

Bộ Chỉ huy cho biết quân Nga đã pháo kích vào các vị trí của Ukraine 487 lần trên toàn bộ mặt trận. Trong khi đó, các lực lượng Kiev cũng tung 449 đòn hoả lực về phía quân Moscow.

Theo Ukrinform, có tổng cộng 119 cuộc giao tranh dọc toàn bộ tiền tuyến, nhiều nhất là ở hướng TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Ukraine tấn công kho dầu Nga

Vụ hoả hoạn tại một kho dầu ở tỉnh Rostov (Nga) ngày 18-6. Ảnh: TELEGRAM

Hình ảnh vệ tinh do dự án điều tra Schemes của đài Radio Free Europe/Radio Liberty thu thập cho thấy rằng UAV Ukraine đã tấn công các kho dầu ở tỉnh Rostov (Nga) vào đêm 18-6, gây cháy lớn ở các cơ sở này.

Một trong những hình ảnh cho thấy một đám cháy lớn vẫn bùng cháy nhiều giờ sau vụ tấn công do UAV của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện, một nguồn tin trong lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine chia sẻ hãng tin The Kyiv Independent.

“SBU sẽ tiếp tục thực hiện các đòn trừng phạt bằng UAV nhằm vào các tổ hợp lọc dầu của Nga và làm sức mạnh năng kinh tế của đối phương” - nguồn tin cho hay.

Nguồn tin cho biết tiếng nổ đã được nghe thấy gần ga đường sắt của thị trấn và gần các cảng nơi có các kho dầu. Người dân địa phương cũng xác nhận đã nghe thấy tiếng nổ tại khu vực.

Theo nguồn tin, SBU đã thực hiện 20 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Nga ở nhiều khu vực khác nhau trong thời gian qua.