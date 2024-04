Chiến sự Nga-Ukraine 28-4: Ukraine ồ ạt tấn công nhiều mục tiêu lớn ở Nga; Moscow nói Kiev mất hơn 8.000 lính trong tuần qua 28/04/2024 06:26

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng khi có tới 71 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp các chiến tuyến.

Ukraine ồ ạt tấn công nhiều mục tiêu lớn ở Nga

. Tờ The Kyiv Independent dẫn lời một nguồn tin an ninh Ukraine rằng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công 2 nhà máy lọc dầu và 1 sân bay quân sự ở tỉnh Krasnodar của Nga vào đêm 27-4.

Nguồn tin cho biết UAV đã tấn công "các cơ sở công nghệ quan trọng" tại nhà máy lọc dầu Ilsky và Slavyansk trong đêm 27-4, gây ra hỏa hoạn và buộc các cơ sở này phải gấp rút sơ tán nhân viên.

Theo nguồn tin, SBU và lực lượng phòng vệ Ukraine cũng tấn công căn cứ không quân quân sự Kushchyovskaya, "nơi đặt hàng chục máy bay quân sự, radar và thiết bị tác chiến điện tử" của các lực lượng Moscow.

Nhà máy lọc dầu Ilsky ở tỉnh Krasnodar (Nga). Ảnh: WIKIPEDIA

"SBU tiếp tục tấn công một cách hiệu quả vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng phía sau phòng tuyến của đối phương, làm giảm khả năng chiến đấu của Nga” - nguồn tin cho hay.

Phía Nga xác nhận có UAV tấn công các nhà máy lọc dầu, quy trách nhiệm cho Ukraine.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 27-4 các lực lượng Nga tổng cộng 31 lần nã tên lửa, 46 lần không kích, 23 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề.

. Tổng cộng có 71 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

. Lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 59 cuộc tấn công của quân Nga ở 5 chiến trường trọng điểm ở tỉnh Donetsk, hầu hết là trên trục Avdiivka.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng máy bay Ukraine tấn công 16 cụm nhân lực của quân Nga. Trong khi đó, lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 1 tên lửa dẫn đường Kh-59 của các lực lượng đối phương.

Ukraine mất hơn 8.000 binh sĩ chỉ trong một tuần

Ngày 27-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng tổn thất về quân lực của Ukraine đã vượt quá 8.000 binh sĩ trong tuần qua, trong bối cảnh Moscow tiếp tục tấn công mạnh vào khu vực Donbass (miền Đông Ukraine), theo đài RT.

Các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát các làng Novomikhailovka và Bogdanovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR). Quân Moscow cũng đã đẩy lùi khoảng 20 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực, Bộ này cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, giao tranh dữ dội cũng nổ ra tại Avdiivka, khi các lực lượng Nga đang tiến về phía các làng Ocheretino và Netailovo.

Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine mất tổng cộng 8.280 binh sĩ trong 7 ngày qua, chủ yếu là trong cuộc giao tranh ở Donbass.

Theo Nga, quân Kiev cũng mất khoảng chục xe tăng và vài chục xe chiến đấu bọc thép, cùng hàng trăm thiết bị quân sự khác. Danh sách này bao gồm ít nhất một pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất, và gần 30 hệ thống pháo do phương Tây cung cấp.

Lực lượng Nga cũng phá hủy 8 hệ thống bắn pháo của Ukraine, bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và hệ thống RM-70 Vampire do CH Czech cung cấp).

Lực lượng Phòng không và Không quân của Nga đã bắn hạ máy bay chiến đấu MiG-29, máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25, cùng với gần 1.700 UAV của Ukraine.

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân đội Nga đã bắt giữ 15 binh sĩ Ukraine làm tù binh trong tuần qua.

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết rằng lực lượng vũ trang Ukraine bắn ít nhất 60 quả đạn vào các khu dân cư ở tỉnh Belgorod (sát biên giới với Ukraine) trong ngày qua.

Các cuộc pháo kích nhắm mục tiêu vào tổng cộng 5 quận trong khu vực. Lực lượng phòng không Nga đã triển khai đánh chặn các cuộc tấn công trên của Ukraine.

Điện Kremlin: Không có cơ sở nào để đàm phán với Ukraine lúc này

Ngày 27-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng không có lý do gì để đàm phán với Ukraine vào thời điểm này, do đó chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn sẽ tiếp tục, TASS đưa tin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Cho đến nay và ngay tại thời điểm này, không có cơ sở nào để tiến hành các cuộc đàm phán vì mọi người đều biết rõ lập trường của Ukraine về việc từ chối mọi hình thức đàm phán. Do đó, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn sẽ tiếp tục” - ông Peskov nói.