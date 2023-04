Chính phủ đề nghị Bộ TN&MT hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai

(PLO)- Chính phủ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật Đất Đai sửa đổi về một số vấn đề như quyền thuê trong hợp đồng thuê, cơ chế giao đất...

Ngày 14-4-2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4-2023.

Theo nghị quyết, tính đến ngày 8-4-2023, dự thảo Luật Đất đai đã nhận được 12.107.457 lượt ý kiến.

Các vấn đề có nhiều ý kiến nhất sau khi tổng hợp là: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; tài chính đất đai, giá đất...

Theo nghị quyết, về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần bảo đảm nhiều yêu cầu. Trong đó, việc tiếp thu phải thận trọng, không cầu toàn, đối với các vấn đề đã chín, đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp, nhiều ý kiến đồng thuận thì tiếp tục hoàn thiện. Đối với các vấn đề mới còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền...

Cạnh đó, Chính phủ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật Đất Đai sửa đổi về một số vấn đề cụ thể sau:

- Quy định quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền thuê hàng năm để khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư, kinh doanh thông qua các hoạt động cho thuê lại khi đủ điều kiện theo quy định và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

- Phân cấp thẩm quyền về thu hồi đất để cắt giảm thủ tục hành chính. Đối với đất quốc phòng, an ninh cần có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trường hợp đặc thù thì do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Giữ như quy định hiện hành về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất; nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế cần hỗ trợ của Nhà nước;

- Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất phù hợp với các đơn vị sự nghiệp công lập để thúc đẩy phát triển, tự chủ về tài chính và để thuận tiện trong việc huy động nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng;

- Phân tích căn cứ thực tiễn và pháp lý để hoàn thiện cơ chế cho thuê đất đối với dự án sử dụng đất thương mại dịch vụ để khuyến khích phát triển kinh tế, du lịch, bảo đảm đồng bộ với pháp luật có liên quan;

- Quy định về các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án sử dụng đất phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, hài hòa lợi ích của Nhà nước và các tổ chức kinh tế, người dân;

- Đánh giá tác động đối với việc bổ sung đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự đồng thuận, hạn chế các tranh chấp khiếu kiện về đất đai;...

Hoàn thiện Luật Nhà ở sửa đổi thống nhất với Luật Đất đai sửa đổi Cũng theo nghị quyết, Chính phủ thống nhất các nội dung tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý một số nội dung của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) về: sở hữu nhà chung cư, quyền sử dụng đất gắn với nhà ở do cá nhân người nước ngoài hữu tại Việt Nam; hình thức sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại. Cạnh đó, đề nghị hoàn thiện dự án Luật Nhà ở theo hướng hoàn thiện quy định về sở hữu nhà chung cư, quyền sử dụng đất gắn với nhà ở do cá nhân người nước ngoài sở hữu tại Việt Nam và hình thức sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại cần thống nhất với quy định của Luật Đất đai (sửa đổi), phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Rà soát, quy định các nội dung chính sách về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang, bảo đảm phù hợp với các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 30-1-2023...

