Chủ đầu tư Trường đua ngựa Sóc Sơn đề nghị Chủ tịch Hà Nội gỡ khó cho dự án

Chiều 30-8, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tiếp ông Lee Dae Bong Chủ tịch tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) tới chào xã giao và bàn thảo về các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi tiếp, đại diện tập đoàn Charmvit đã bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền TP Hà Nội để doanh nghiệp này triển khai các dự án trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tập đoàn Charmvit cũng đề nghị TP Hà Nội hỗ trợ, đặc biệt kiến nghị lên Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai dự án Trường đua ngựa tại Sóc Sơn (xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) mà doanh nghiệp này đang đầu tư.

Đồng thời kỳ vọng dự án sớm hoàn thiện sẽ góp phần vào phát triển cơ sở hạ tầng của TP, đem lại nguồn thu, đóng góp cho cộng đồng nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội TP nói chung.

Đáp lời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định Chính phủ Việt Nam cũng như TP Hà Nội luôn tạo điều kiện bình đẳng cho các doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tư lớn và lâu dài vào Việt Nam, nhất là những tập đoàn đã có các dự án đầu tư lớn như Charmvit.

Ông Thanh nhấn mạnh TP sẽ nỗ lực trở thành cầu nối thống nhất các cơ chế vận hành cũng như tài chính để các dự án xây dựng lớn trên địa bàn được triển khai theo đúng quy định, sớm có hiệu quả.

Đồng thời, Chủ tịch TP Hà Nội cũng đề nghị phía Đại sứ quán Hàn Quốc có thể cử một nhóm chuyên gia Hàn Quốc về pháp chế để phối hợp với Hà Nội trong xử lý những vướng mắc các dự án liên quan.

Trước đó, năm 2019, UBND TP Hà Nội đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trường đua ngựa Sóc Sơn cho Công ty Global Consultant Network Co.Ltd (Hàn Quốc) và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 125ha đất, trong đó trường đua ngựa - sân vận động phục vụ đua ngựa có sức chứa 30.000 khán giả rộng 99,5ha, hồ điều hòa 22,5ha, khách sạn 3 sao 1,5ha, trung tâm hội nghị, hội thảo 0,5ha và khu biệt thự nghỉ dưỡng 1ha.

Tuy nhiên, cho đến nay, dự án vẫn chưa triển khai được do vướng mắc về việc góp vốn, điều kiện giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Cụ thể, việc Global Consultant Network Co., Ltd (Hàn Quốc) góp vốn thay cho Tổng Công ty Du lịch Hà Nội theo nội dung Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa thực hiện được do không có quy định tại pháp luật hiện hành.

Đặc biệt về quỹ đất thực hiện dự án, hiện Luật đất đai và quy định của pháp luật liên quan thì dự án gồm phần diện tích đất có chức năng công cộng và phần diện tích chức năng kinh doanh không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

Do đó, nhà đầu tư phải thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, do là nhà đầu tư nước ngoài nên nhà đầu tư không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trực tiếp từ hộ gia đình, cá nhân mà chỉ nhận quyền sử đất thông qua nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ tổ chức kinh tế trong nước.

Hiện TP Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan đề xuất phương án để báo cáo Thủ tướng xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án.