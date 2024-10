Chủ tịch Đồng Nai có Thư khen công an khi phá đường dây tội phạm mua bán người 02/10/2024 10:22

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức vừa có Thư khen Công an tỉnh về việc chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên án triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành khác.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An, Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thành lập nhiều tổ công tác, bắt 15 người để điều tra, làm rõ đường dây: “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”; “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”; “Mua bán người dưới 16 tuổi”; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản”...

Từ trái qua phải, các bị can: Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Xuân Việt trong đường dây tội phạm.

Trước đó, ngày 21-6, trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây “Mua bán trẻ sơ sinh”, hoạt động trên không gian mạng bằng thủ đoạn cho, nhận con nuôi trong nội địa và ra nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng đây là những chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của Công an tỉnh Đồng Nai trong triển khai thực hiện các đợt cao điểm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người….

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch tỉnh biểu dương những thành tích đạt được và đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, xem xét mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Như PLO đưa tin, lực lượng công an trong Ban chuyên án đồng loạt ập vào các địa điểm tại tỉnh Đồng Nai, TP.HCM và tỉnh Long An để khống chế bắt giữ nhiều người liên quan.

Đây là nhóm nghi can hoạt động mua bán người, sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Nhóm này trong đường dây này "núp bóng" dưới danh nghĩa là các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động.

Ngoài ra, lực lượng công an đã bắt giữ 10 nghi can có hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng do đối tượng Nguyễn Xuân Việt (35 tuổi) và Lê Thị Lanh (35 tuổi, đều ngụ huyện Vĩnh Cửu) cầm đầu.