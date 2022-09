Chủ tịch tỉnh Bình Dương: Sẽ chỉ đạo điều tra việc cấp phép quán karaoke An Phú

Tối muộn ngày 7-9, trao đổi với PLO, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - đề cập về trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ cháy quán karaoke khiến 33 người tử vong. Ông Minh cho biết: “Tôi sẽ chỉ đạo điều tra làm rõ việc cấp phép cho quán karaoke An Phú”.

Như PLO đã thông tin, đến 21 giờ ngày 7-9, cuộc tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) đã kết thúc. Mọi ngóc ngách tại quán karaoke đã được lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm kỹ.

Theo thống kê ban đầu, tổng số nạn nhân tử vong được tìm thấy trong vụ cháy tại quán karaoke này là 32 người và một nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Hiện tại, chỉ còn lực lượng công an phường có mặt để giữ hiện trường, tất cả các lực lượng khác đã rút khỏi hiện trường.

Như vậy tính từ khi vụ cháy bắt đầu xảy ra (20 giờ 30 ngày 6-9) đến khi dập tắt đám cháy và tìm kiếm được tất cả các nạn nhân mất gần 24 giờ đồng hồ.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để cho người thân đến nhận dạng, nếu không thể nhận dạng thì xét nghiệm AND để tìm thân nhân.

Chiều 7-9, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ thông tin ban đầu về vụ cháy.

Ban đầu, nguyên nhân được cho là chập điện, lửa xuất phát từ tầng hai của quán karaoke ba tầng, sau đó lan rộng khiến nhiều người mắc kẹt, tử vong. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân bị tử vong và những người bị thương trong vụ cháy.

Trước đó, sáng 7-9, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).