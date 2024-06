Cơ hội trúng 1,8 tỷ đồng cùng hơn 200 ngàn giải thưởng ‘nóng’ khi giải nhiệt cuộc sống với Trà Xanh Không Độ 10/06/2024 19:00

Theo đó, kể từ 10-6 đến hết 4-8-2024, khách hàng uống Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt cuộc sống và xé nhãn lấy mã code nhắn tin về tổng đài 6020, hoặc nhập mã code và số điện thoại trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo hoặc nhập mã code và số điện thoại trên fanpage https://www.facebook.com/traxanhkhongdo.txkd để nhận cơ hội trúng các giải có giá trị 10 ngàn đến 300 ngàn đồng.

Chương trình khuyến mãi hè của Trà Xanh Không Độ luôn thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia.

Đặc biệt, vào 14h mỗi thứ 2 hàng tuần, chương trình khuyến mãi “Hè nóng thưởng nóng, Giải nhiệt trúng nhiệt” của Trà Xanh Không Độ sẽ livestream quay số để tìm ra một khách hàng may mắn trúng giải Nhất với số tiền mặt từ 50 triệu đồng đến 400 triệu đồng mỗi tuần.

Ngoài giải nhất bằng tiền mặt, mỗi tuần khách hàng cũng có cơ hội trúng 03 giải Nhì là Iphone 15 Promax 512GB, Màu titan tự nhiên trị giá 39 triệu đồng; 04 giải Ba là Đồng hồ thông minh Apple watch series 9 GPS 41mm viền nhôm dây thể thao, màu trắng starlight trị giá 10 triệu đồng.

Đối với giải Nhì và giải Ba này, khách hàng trúng thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt nếu có nhu cầu.

Bên cạnh đó, mỗi ngày người chơi cũng có cơ hội dễ dàng trúng hơn 200 ngàn giải thưởng trị giá từ 10 ngàn đến 300 ngàn đồng, số tiền này sẽ được nạp trực tiếp vào điện thoại ngay sau khi nhận tin thông báo trúng thưởng.

Hàng năm, chương trình khuyến mãi của Trà Xanh Không Độ luôn rất “nóng”, thu hút hàng triệu người tham gia mỗi năm.

“Rất dễ trúng, đặc biệt là giải thưởng được trao ngay lập tức. Những năm trước, mình chưa uống xong chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh thì đã nhận được tiền thưởng nạp vào điện thoại. Tổng cộng mình đã trúng hơn chục lần giải thẻ cào điện thoại trong hè năm ngoái. Năm nay mình tiếp tục uống Trà Xanh Không Độ để xua tan căng thẳng mệt mỏi và tham gia chương trình, hy vọng sẽ may mắn hơn để được trúng các giải Nhất hoặc Nhì trong tuần để có tiền trang trải cuộc sống”, Hoàng Nam, một sinh viên tại TP.Thủ Đức nhận định.

Đang trong thời gian thất nghiệp, sinh hoạt của cả gia đình trông chờ vào lương của người vợ làm công nhân, việc trúng thưởng 100 triệu đồng đối với anh Lê Trọng Huy (Thanh Hóa) là ngoài sức tưởng tượng.

Tháng 7-2023, anh Lê Trọng Huy trong những ngày ngược xuôi tìm việc thường chọn Trà Xanh Không Độ để xua tan căng thẳng mệt mỏi và xé nhãn chai để tham gia chương trình khuyến mãi với hy vọng trúng thẻ cào điện thoại. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với anh và gia đình khi anh trúng giải triệu phú trị giá 100 triệu đồng trong cảnh thất nghiệp.

Anh Lê Trọng Huy, một trong 4 khách hàng may mắn trở thành triệu phú trong hè 2023 nhờ giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày với Trà Xanh Không Độ.

“Lúc nhận tin nhắn và điện thoại từ chương trình thông báo tôi trúng giải triệu phú, tôi choáng váng và không ngờ bản thân lại may mắn đến thế giữa lúc gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn run lên vì hạnh phúc. Tôi cám ơn chương trình, cám ơn nhãn hàng Trà Xanh Không Độ không chỉ giúp tôi giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày mà còn đem đến may mắn và cơ hội làm ăn mới cho gia đình tôi”, anh Huy tâm sự.

Ngoài anh Huy, trong năm 2023 đã có thêm 3 khách hàng may mắn trúng giải thưởng 100 triệu đồng nhờ giải nhiệt cuộc sống để xua tan căng thẳng mệt mỏi là trường hợp của anh Nguyễn Văn Sinh, một công nhân da giày tại Nam Định, anh Phạm Duy Khôi, một cửu vạn tại Hà Nội và chị Nguyễn Thị Hằng – một “tiểu thương” bán đồ chơi trẻ em ngoài chợ tại Nghệ An.

Trước đó vào hè năm 2022, cũng đã có 6 khách hàng gồm một người buôn bán tự do tại Tây Ninh, một nam sinh đến từ Vĩnh Long, một nông dân tại huyện An Dương, Hải Phòng, một thanh niên làm rẫy tại Đắc Nông, một thợ làm bánh mì tại Ninh Thuận đã may mắn trúng giải 100 triệu đồng nhờ giải nhiệt cuộc sống với Trà Xanh Không Độ.

Trong 2 năm qua đã có hàng chục khách hàng may mắn trở thành triệu phú nhờ uống Trà Xanh Không Độ.

Điểm chung của toàn bộ các khách hàng may mắn trở thành triệu phú là không tin mình đã trúng thưởng 100 triệu đồng khi giải khát để xua tan căng thẳng mệt mỏi chỉ với chai Trà Xanh Không Độ trị giá 10 ngàn đồng. Phải tốn rất nhiều thời gian, với sự thuyết phục từ nhãn hàng Trà Xanh Không Độ, những “triệu phú” này mới tin mình đã trúng thật và đồng ý nhận thưởng.

Số tiền 100 triệu đồng có thể không lớn với nhiều người, nhưng với những nông dân, công nhân, sinh viên, hay người đang nợ nần, thất nghiệp… đó là khoản tiền rất lớn giúp họ thoát khỏi cảnh khó khăn, có thêm vốn làm ăn, trả nợ và trang trải chi phí học hành trong thời điểm kinh tế khó khăn như 2 năm qua.

Năm nay, chương trình chương trình khuyến mãi “Hè nóng thưởng nóng, Giải nhiệt trúng nhiệt” của Trà Xanh Không Độ tiếp tục mang đến may mắn cho tất cả mọi người. Vừa xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống ngày hè nắng nóng gay gắt, vừa vừa dễ dàng trúng hàng loạt giải thưởng “nóng” với tổng số tiền mặt lên đến 1,8 tỷ đồng cùng hàng loạt điện thoại Iphone 15 Promax, Apple watch series 9 và hơn 200 ngàn thẻ cào điện thoại.

Chị Trần Thị Hường, một thợ làm bánh mì tại tỉnh Ninh Thuận tươi cười trong ngày nhận giải thưởng 100 triệu đồng từ Trà Xanh Không Độ trong hè năm 2022.

Theo ghi nhận từ những năm trước, mỗi ngày có hàng ngàn giải thưởng được trao cho người chơi khi giải nhiệt cuộc sống với Trà Xanh Không Độ và nhắn mã code tham gia chương trình. Riêng với các giải Nhất, Nhì, Ba hàng tuần, chương trình sẽ livestream quay số để tìm ra các khách hàng may mắn nhất trong tuần.

Đại diện nhãn hàng Trà Xanh Không Độ cho biết: “Chương trình khuyến mãi là lời tri ân khách hàng cả nước đã ủng hộ và sử dụng Trà Xanh Không Độ để xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trong suốt những thời gian nắng nóng kỷ lục vừa qua. Với việc giải thưởng dễ chơi, dễ trúng chúng tôi tin tưởng sẽ có đông đảo người tiêu dùng tham gia để nhận được những giải thưởng giá trị để có cơ hội thay đổi cuộc sống tốt hơn”.