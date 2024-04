Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố 1 giám định viên tư pháp Sở Tài chính Đồng Nai 15/04/2024 17:12

Ngày 15-4, theo nguồn tin của báo PLO, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thụ lý, điều tra vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” quy định tại Điều 364, Điều 354 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Trung - Giám định viên tư pháp thuộc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Phan Văn Thắng (Luật sư, nguyên Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ, nguyên Chánh văn Phòng VKSND tỉnh Đồng Nai) bị bắt để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính đối với Trần Quốc Trung. Ảnh: VH

Theo kết quả điều tra vụ án đến nay xác định, cuối năm 2022 Trần Quốc Trung - Giám định viên tư pháp thuộc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai được phân công giám định tư pháp về kế toán, thuế liên quan sai phạm tài chính tại Trường Đại học Đồng Nai theo quyết định của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Trong vụ án Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý khởi tố bị can Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai, Phan Văn Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính nhà trường và một số bị can liên quan về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lúc này ông Phan Văn Thắng liên hệ móc nối nhờ Trần Quốc Trung giúp đỡ giám định có lợi cho em trai ruột là Phan Văn Thanh và Trần Minh Hùng.

Sau nhiều cuộc điện thoại và gặp mặt trực tiếp trao đổi về nội dung kết luận giám định, cuối tháng 12-2022 và đầu tháng 1-2024, ông Phan Văn Thắng đưa hối lộ cho Trần Đức Trung hai lần tổng cộng số tiền 20 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang điều tra, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ án, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính đối với Trần Quốc Trung - Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.