Cơ quan nhà nước ở TP.HCM không tuyển được sinh viên xuất sắc trong 5 năm qua

(PLO)- TP.HCM gặp khó khăn trong việc phát hiện, tuyển chọn và giữ chân sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ do các quy định về chế độ, chính sách tiền lương, thu nhập thấp hơn nhiều so với các đơn vị ngoài khu vực công.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản gửi Văn phòng UBND TP liên quan tới chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn theo đề án 01 của Thành ủy.

Đề án 01 của Thành ủy TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn TP; triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức TP.

Sở Nội vụ cho hay, từ năm 2018 đến nay, TP.HCM chưa có trường hợp sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thu hút theo Nghị định 140/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo Sở Nội vụ, các đối tượng thu hút, tuyển dụng theo Nghị định trên là những trường hợp có trình độ, kết quả học tập xuất sắc, số người đạt đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thu hút là rất ít. Việc phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn được các trường hợp này đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực, tỉ lệ thu hút được là không cao.

Ngành nội vụ TP cho rằng, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thu hút là những cá nhân có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc nên có rất nhiều cơ hội nhận được học bổng ở trong và ngoài nước. Họ thường ưu tiên cho việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chưa quan tâm nhiều đến thông tin tuyển dụng và làm việc cho cơ quan, đơn vị thuộc TPHCM.

Họ cũng là những người có trình độ cao, thường được các tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công tìm kiếm, mời gọi với thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Do đó, rất khó khăn trong việc phát hiện, tuyển chọn và giữ chân đội ngũ này do các quy định về chế độ, chính sách tiền lương, thu nhập thấp hơn nhiều so với các đơn vị ngoài khu vực công.

Sở Nội vụ TP.HCM cũng cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức hiện nay gặp khó khăn do quy định pháp luật không cho phép sử dụng ngân sách Nhà nước để chi cho đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng này nên chưa khuyến khích viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng để nâng cao trình độ. Việc thực hiện đấu thầu trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng mất nhiều thời gian.

Sở Nội vụ TP.HCM cho hay, TP là địa phương đặc thù, có mức sống và chi phí sinh hoạt cao nên cần có cơ chế, chính sách nâng cao thu nhập, hình thức đãi ngộ mới có thể thu hút được những đối tượng này.

Trong dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, TP đã trình phương án: "HĐND TP quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của TP quyết định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, mức thu nhập và các chính sách khác để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của TP".

Sau khi được Quốc hội thông qua, UBND TPHCM sẽ trình HĐND thành phố về chế độ, chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập để tuyển dụng và giữ chân đối tượng này phục vụ trong bộ máy hành chính Nhà nước.

Sở Nội vụ TP sẽ triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 để trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp hơn.

Trong buổi làm việc triển khai công việc của ngành nội vụ TP.HCM vào tháng 1, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, TP đang hình thành đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ. Đội ngũ này cần đủ sức thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM. Trong đề án này, ông Phan Văn Mãi đề nghị Sở Nội vụ quan tâm đến việc đổi mới công tác tuyển dụng, thi tuyển để lựa chọn những nhân tố xuất sắc vào bộ máy. Công tác tuyển dụng này cần tính toán để vận dụng những đặc điểm riêng của TP.HCM, ngoài những quy định chung. Việc thi tuyển cần thực hiện khách quan, đúng người, công tâm…

THANH TUYỀN