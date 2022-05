Công an bắt được kẻ cướp tiệm vàng ở Bình Thạnh

(PLO)- Cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của chủ chiếc xe ô tô.

(PLO)- Chiều ngày 22-5, trên địa bàn phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

22/05/2022 16:27

(PLO)- Ngày 22-5, công an phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành điều tra truy xét đối tượng thực hiện vụ bẻ khoá trộm xe máy tại một quán cà phê.