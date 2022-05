Công an có thể mở thêm các trạm cấp CCCD để tránh quá tải

Trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 10-5 đăng tải bài viết “Công an TP Thủ Đức: Làm 500 hồ sơ CCCD trong ngày” thông tin về việc Công an TP Thủ Đức bên cạnh ưu tiên làm CCCD cho học sinh thì vẫn đang tích cực thu nhận một lượng lớn hồ sơ làm CCCD cho người dân. Bên cạnh đó, Công an quận Bình Tân cũng có phản hồi là sẽ mở thêm trạm tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD. Bài viết nhận được nhiều bình luận từ bạn đọc:

. “Rất thông cảm cho tổ cấp CCCD của công an các địa phương khi phải căng mình ra xử lý hồ sơ cấp CCCD. Thiết nghĩ địa phương nào có nhu cầu lớn cấp CCCD thì lãnh đạo địa phương đó thành lập thêm các trạm cấp CCCD để thuận lợi hơn cho người dân” - bạn đọc Duy Nguyen.

.“Xử lý càng nhiều hồ sơ cấp CCCD cho người dân là điều đáng mừng. Tuy nhiên, điều quan trọng là không để sai sót vì nếu sai sót người dân đi làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung còn vất vả hơn” - bạn đọc Ngoc Vu.

.“Các quận, huyện có thể áp dụng mô hình phát số, hẹn giờ lên làm hoặc chia ngày làm CCCD theo khu vực, theo phường để người dân đỡ phải mất công lên đứng chờ xếp hàng bốc số” - bạn đọc

Trang Chan.

Trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 10-5 cũng đăng tải bài viết “Dự án nhà máy xi măng 4.000 tỉ để… nuôi bò”, thông tin về việc một nhà máy xi măng được đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng tại Thừa Thiên-Huế bị bỏ hoang hơn 10 năm nay. Bài viết đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc.

.“Lãng phí tiền bạc, công sức. Dự án nhà máy xi măng đã xây hẳn một tòa nhà quy mô cỡ đó rồi mà còn bị dang dở, bỏ hoang hơn 10 năm nay” - bạn đọc Linh Pham.

“Đáng lý ra ngay tại thời điểm gặp vướng mắc thì cơ quan có thẩm quyền phải nhanh chóng tháo gỡ ngay” - bạn đọc An Tran.