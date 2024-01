Công an Đà Nẵng tìm bị hại vụ lừa bán lô đất 3.500 m2 ở quận Thanh Khê

(PLO)- Trong vụ án lừa bán lô đất 3.500 m2 ở quận Thanh Khê, Công an Đà Nẵng thông báo tìm bị hại liên quan để giải quyết theo quy định.

Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Đà Nẵng từ năm 2021 đến năm 2022 do bị can Đinh Ngọc Bình (60 tuổi, quận Thanh Khê) gây ra.

Theo Công an Đà Nẵng, sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ hoặc không có đơn trình báo thì mọi khiếu nại hoặc thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cung cấp địa chỉ để các bị hại có thể liên hệ tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Số điện thoại: 0694.260.254 hoặc 0694.260.248 (gặp Thiếu tá Phạm Hữu Minh, triều tra viên thụ lý vụ án).

Như PLO đã đưa tin, ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam Đinh Ngọc Bình về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tiến hành đọc lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Bình trong vụ lừa bán lô đất 3.200 m2 chiếm đoạt 20 tỷ đồng. Ảnh: CA.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2021, do làm ăn thua lỗ nên Bình đã nảy sinh ý định lừa bán lô đất 3.500 m2 tại quận Thanh Khê do bà PTP sở hữu.

Vì Bình cầm trong tay sổ đỏ của miếng đất nên đã thuận lợi rao bán. Đồng thời, để lô đất được giao dịch nhanh, Bình đã rao bán với giá 140 tỉ đồng, thấp hơn so với giá thị trường.

Sau khi bà NTHL nghe Bình nói được chủ đất uỷ quyền và trực tiếp cho xem sổ đỏ nên rất tin tưởng để giao dịch. Để củng cố thêm lòng tin, Bình hứa sau khi ký hợp đồng đặt cọc sẽ làm thủ tục chuyển sang đất ở rồi ký chuyển nhượng cho bà L.

Đến ngày 25-12-2021, Bình đến nhà bà L ở quận Hải Châu để lập hợp đồng đặt cọc 20 tỷ đồng nhằm xác định bà L mua lô đất nói trên. Hợp đồng được ký, bà L đã chuyển 20 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Bình. Nhận được tiền, Bình đã rút hết để tiêu xài.

Phát hiện mình bị lừa bán lô đất 3.500 m2, bà L đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn tiếp nhận thêm hai đơn tố cáo của ông LXK (41 tuổi, quận Liên Chiểu) và ông LXP (50 tuổi, quận Thanh Khê) về việc bị Bình chiếm đoạt tổng cộng 6 tỉ đồng thông qua vay mượn tiền.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an TP Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Đinh Ngọc Bình thì nhanh chóng liên hệ Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng theo địa chỉ nêu trên để được hướng dẫn giải quyết.

