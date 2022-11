Công an đóng giả người câu cá bắt kẻ trộm lan can bờ kênh mang bán sắt vụn

(PLO)- Công an phường đóng giả người đi câu cá ven kênh để bắt quả tang kẻ trộm chuyên tháo các đoạn lan can bán sắt vụn.

Ngày 3-11, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Huỳnh Tân Chí (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chí là người đã trộm nhiều lan can kim loại lắp đặt trên bờ kênh trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12.

Trước đó, trên địa bàn phường An Phú Đông xảy ra một số vụ trộm cắp các thanh sắt lan can dọc các bờ kênh. Ban chỉ huy Công an phường An Phú Đông đã lập kế hoạch tuần tra, mật phục để bắt quả tang trộm cắp.

Tuy nhiên, kẻ trộm thay đổi thời gian gây án liên tục nên việc theo dõi, bắt quả tang gặp không ít khó khăn.

Khoảng 17 giờ ngày 2-11, cán bộ công an phường An Phú Đông hóa trang thành người đi câu cá. Lúc này, Chí chạy xe máy biển số TP.HCM tới Bờ kênh Sáu Trình, dùng cờ lê vặn các ốc ở đoạn lan can để tháo ra thì bị công an cùng người dân ập đến bắt quả tang.

Chí khai hay chạy lòng vòng ở khu vực các bờ kênh, nếu thấy vắng vẻ thì dùng cờ lê tháo lan can đem bán lấy tiền.

Trong ngày 2-11, Chí đã lấy thành công hai đoạn lan can có tổng trọng lượng khoảng 74 kg đem bán. Trong khi lấy thêm đoạn lan can thứ ba thì bị phát hiện. Được biết mỗi đoạn lan can có giá gần 4 triệu đồng là tài sản thuộc sự quản lý của Ban quản lý dự án quận 12.

Công an sau đó thu hồi hai đoạn lan can Chí đã bán và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Theo một cán bộ điều tra, đoạn lan can mà Chí tháo đem bán sắt vụn thì giá rất thấp nhưng gây không ít nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ sinh sống, chơi đùa ven kênh.

Hồi đầu tháng 5-2022, hai anh em ruột là bé NBTN (6 tuổi) và NBTC (4 tuổi) chơi đùa trước nhà, ven bờ kênh trên đường TX33 (phường Thạnh Xuân, quận 12) thì rơi xuống nước, tử vong. Đoạn kênh phát hiện các nạn nhân là nhánh chảy từ sông Vàm Thuật, được tôn tạo, xây dựng bờ bê tông hơn một năm trước. Dọc kênh được bố trí lan can chiều cao khoảng 70 cm. Tuy nhiên, vị trí đối diện nhà nạn nhân bị mất một đoạn khoảng 3 m. Anh Nguyễn Đức Thăng (tham gia tìm kiếm hai bé) cho biết mực nước dưới kênh ngang tầm ngực người lớn. Anh Thăng nghi ngờ hai bé bị trượt chân từ bờ kênh đoạn không có lan can trước nhà. “Lan can cao nên hai bé không thể trèo hay chui lọt” - anh Thăng nói.

NGUYỄN TÂN