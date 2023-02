Công an Đồng Nai truy bắt kẻ nổ súng khiến 2 chị em trúng đạn

(PLO)- Người đàn ông đi từ ô tô xuống cầm súng chĩa vào khu nhà trọ bắn hai phát súng khiến hai chị em bị trúng đạn.

Ngày 13-2, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đang truy bắt nghi can gây ra vụ nổ súng tại khu phố 11 (phường An Bình, TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 11- 2 một số người thuê trọ ở tổ 10 (khu phố 11 phường An Bình) đứng ngoài cửa thì bất ngờ một người đàn ông đi ô tô dùng súng bắn liên tiếp hai phát vào những người ở đây.

Sau đó người đàn ông lên xe ô tô rồi phóng đi.

Vụ nổ súng khiến hai chị em NTL (25 tuổi) và NTTH (20 tuổi quê Đắk Lắk) đang phơi quần áo trước cửa phòng trọ đã bị trúng đạn vào chân. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu xử lý vết thương.

Nhận được tin công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường thu được hai vỏ đạn nghi là vỏ đạn loại súng hoa cải.

Công an cũng lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường đồng thời trích xuất camera khu vực để truy bắt hung thủ.

Bước đầu công an đã xác định được hung thủ gây án.

VĂN NGỌC