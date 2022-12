Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỉ đồng

(PLO)- Qua khai thác cơ sở dữ liệu, cơ quan chức năng xác định đường dây cá độ bóng đá đã giao dịch hơn 50 tỉ đồng.

Ngày 1-12, cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết đang tạm giữ hình sự tám người gồm Trần Nguyễn Khương Duy (20 tuổi, trú tại TPHCM); Bùi Thế Toản (31 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội); Dương Tuấn Anh (21 tuổi, ở TPHCM); Ngô Đăng Quyết (39 tuổi); Đặng Công Quý (35 tuổi); Nguyễn Văn Tân (51 tuổi); Nguyễn Văn Tùng (31 tuổi, ở quận Hà Đông) và Tưởng Văn Vân (38 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Nhóm người trên bị tạm giữ để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo cơ quan công an, thực hiện theo kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt trong thời điểm các đối tượng, ổ nhóm cờ bạc hoạt động trên không gian mạng khi vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra, Đội CSHS Công an quận Hà Đông đã phát hiện Bùi Thế Toản có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua kết quả trinh sát, công an xác định Toản là một mắt xích trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua trang web bong88.com. Những người tham gia đường dây ở TP Hà Nội và TP HCM.

Trong đó, Duy là người cầm đầu, điều hành, quản lý tài khoản cấp Master, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp Agent do Toản quản lý để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá.

Qua khai thác cơ sở dữ liệu, cảnh sát xác định đường dây này đã giao dịch hơn 50 tỉ đồng.

Ngày 29-11, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác bắt giữ các nghi phạm và tiến hành khám xét nơi hoạt động của nhóm người này tại TP Hà Nội và TP.HCM.

PHI HÙNG