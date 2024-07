Công an lấy lời khai chú rể đánh tài xế trên đường đi rước dâu 15/07/2024 15:11

(PLO)- Công an đã triệu tập, lấy lời khai của chú rể trong vụ đánh tài xế xe ben sau va chạm giao thông ở Đắk Lắk.

Ngày 15-7, Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang lấy lời khai đối với chú rể trong vụ việc đánh tài xế xe ben.

Chú rể đánh tài xế xe ben sau va chạm giao thông. Ảnh chụp màn hình

Cũng theo thông tin từ Công an phường Tân An, chú rể liên quan vụ việc ngụ xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột.

Lãnh đạo Công an phường Tân An, cho biết hai ngày qua, gia đình chú rể tổ chức đám cưới nên chưa lấy lời khai được. Hôm nay, sau khi gia đình hai bên đã lo xong đám cưới, công an tiến hành triệu tập chú rể để làm rõ vụ việc.

Như PLO đã đưa tin, sáng 13-7, trên địa bàn phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, xảy ra vụ va chạm giữa xe ben chở vật liệu xây dựng và ô tô 51F-794.67 đang trên đường đi rước dâu.

Theo clip người dân cung cấp, sau va chạm, chú rể rời khỏi ô tô rước dâu, lao ra đường đuổi đánh tài xế xe ben.

Cũng theo clip, chú rể đã đấm, đá vào vùng đầu tài xế xe ben. Khi tài xế xe ben vùng ra được và bỏ chạy, chú rể cùng một số người khác vẫn đuổi theo.

Một lúc sau, người đi đường và một số người trong đoàn rước dâu đã can ngăn sự việc, tìm cách hòa giải cho hai bên.

Nhận thông tin về vụ việc chú rể đánh tài xế xe ben trên đường, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Công an TP Buôn Ma Thuột đã tới hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, khi Cảnh sát giao thông tới nơi, hai bên đã rời đi.