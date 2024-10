Công an Long An bắt nghi can trốn truy nã gần 4 năm về tội lưu hành tiền giả 18/10/2024 13:42

(PLO)- Lê Chí Linh bị truy nã về tội lưu hành tiền giả, nhiều năm lẩn trốn đã bị công an Long An bắt giữ.

