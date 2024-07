Công an ngăn vụ lừa bán nữ nhân viên karaoke 16 tuổi sang Campuchia 30/07/2024 09:20

(PLO)- Công an huyện Thường Xuân, Thanh Hóa vừa khởi tố án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 người lừa bán một nữ nhân viên karaoke sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc.

Sáng 30-7, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Trần Hải Đăng (24 tuổi), ngụ ở quận Đống Đa (TP Hà Nội), Đào Thị Trang (31 tuổi), ngụ ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) và Lê Thanh Hải (27 tuổi), ngụ ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa) về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, trên không gian mạng Công an huyện Thường Xuân phát hiện tài khoản facebook “Thanh Hải” có đăng bài tuyển lựa nhân viên phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Qua xác minh, tài khoản facebook “Thanh Hải” là Lê Thanh Hải ngụ ở xã Bình Lương (Như Xuân) đang móc nối với một số đối tượng khác để trao đổi, mua bán một cháu gái dưới 16 tuổi với mục đích đưa ra nước ngoài lao động trái pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thường Xuân đã vào cuộc bắt giữ 3 đối tượng nêu trên khi đang thực hiện giao dịch mua bán cháu MTV (16 tuổi), ngụ ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) để đưa sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc.

Ba bị can bị Công an huyện Thường Xuân bắt giữ gồm Đào Thị Trang, Lê Thanh Hải, Trần Hải Đăng lừa bán nhân viên karaoke.

Khai nhận tại cơ quan công an, do có nhu cầu tuyển nhân viên karaoke để phục vụ các quán nên Lê Thanh Hải đã đăng bài lên mạng xã hội facebook và trên các hội, nhóm để tìm kiếm nhân viên karaoke phục cho các quán tại huyện Thường Xuân.

Đến ngày 21-6, cháu MTV đang là nhân viên karaoke tại 1 quán ở quận Đông Anh, TP Hà Nội đã liên hệ với Hải và nói đang nợ chủ quán karaoke 26 triệu đồng, muốn đi phải trả hết số tiền trên cho chủ quán. Sau đó Hải đã bỏ ra số tiền trên để chuộc cháu V về làm nhân viên quán hát cho mình.

Quá trình làm việc cho Hải, do công việc không ổn định nên cháu MTV tiếp tục lên mạng xã hội tìm việc làm và quen với Vũ Đình Quang (17 tuổi) ở tỉnh Hải Dương và được Quang rủ sang Campuchia để làm việc.

Sau đó, Quang gọi điện cho Trần Hải Đăng ở TP Hà Nội trao đổi về việc MTV có nhu cầu tìm việc làm. Đăng đã gọi điện cho Đào Thị Trang đang làm việc tại sòng bạc ở Campuchia liên hệ và thống nhất sẽ chuộc cháu MTV từ Lê Thanh Hải với giá 30 triệu đồng.

Sau khi thoả thuận giá cả, Đào Thị Trang từ Campuchia về Việt Nam cùng Trần Hải Đăng thuê taxi chạy vào Thanh Hóa đón cháu MTV để cùng đi sang Campuchia. Khi các đối tượng chuẩn bị đưa cháu MTV lên xe vào Nghệ An và sau đó bay vào TP.HCM thì bị Công an huyện Thường Xuân kịp thời phát hiện và bắt giữ.

Mở rộng điều tra, công xác định Lê Thanh Hải đã môi giới mại dâm cho Lê Đình Quân với người dưới 18 tuổi.