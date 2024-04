Công an quận 11 ra quân cao điểm trấn áp tội phạm 24/04/2024 15:01

(PLO)- Công an quận 11 tổ chức ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn.

Ngày 24-4, Công an quận 11, TP.HCM tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động Kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975-30-4-2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 trên địa bàn quận 11.

Toàn cảnh lễ ra quân. Ảnh: CAQ11

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trần Bình, Chủ tịch UBND quận 11 đánh giá cao vai trò chủ lực của lực lượng Công an quận trong công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ông đề nghị một số nội dung cụ thể trong cao điểm trấn áp tội phạm đợt này.

Ông Nguyễn Trần Bình, Chủ tịch UBND quận 11 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAQ11

Cụ thể, chủ động phòng ngừa, lấy công tác phòng ngừa để làm trọng tâm xuyên suốt trong đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm; chủ động tham mưu Quận ủy, UBND quận tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, phát hiện, tấn công mạnh làm tan rã ngay từ đầu đối với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, cờ bạc, mại dâm; không để hình thành các băng, ổ nhóm phạm tội manh động, phức tạp, gây dư luận xấu.

Chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về vệ sinh thực phẩm, mua bán hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn, vi phạm về giá đối với các mặt hàng và các loại hình dịch vụ phục vụ Lễ…

Lãnh đạo Công an quận 11 quán triệt các kế hoạch thực hiện trong cao điểm tại lễ ra quân. Ảnh: CAQ11

Đại tá Phạm Xuân Thao, Trưởng Công an quận 11 yêu cầu Trưởng các đơn vị phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả kế hoạch đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, chất lượng các mặt công tác được phân công,không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Trong đó, công an 16 phường tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các giải pháp phòng ngừa xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC góp phần đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các Đội nghiệp vụ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời đấu tranh, xử lý các trường hợp vi phạm. Đấu tranh quyết liệt với tội phạm thường hoạt động mạnh trong dịp Lễ (như xâm phạm sở hữu tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tín dụng đen, tội phạm ma túy, kinh tế, vi phạm pháp luật về vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo...).