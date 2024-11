Công an quận 4 bắt 53 người phạm tội liên quan ma túy trong 1 tháng 15/11/2024 16:46

Ngày 15-11, Công an Quận 4, TP.HCM cho biết qua gần một tháng mở cao điểm rà soát đối tượng ma túy để "làm sạch" địa bàn, đơn vị đã rà soát, phát hiện 48 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ lời khai của các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét bắt 22 vụ với 53 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Vinh bị Công an quận 4 bắt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Trong số này có Dương Thế Vinh (hay còn gọi là Vinh “dâu", 24 tuổi, quê Phú Yên). Trước đó, Vinh bị Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, 4 người khác cũng bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 4 và Công an phường 8, quận 4 bắt giữ do liên quan đến việc mua bán, tàng trữ… ma túy. Mở rộng khám xét khẩn cấp nhà nghi can, công an thu được nhiều ma tuý đá.

Công an quận 4 bắt bốn người để điều tra. Ảnh: CA

Theo Công an quận 4, địa bàn có đặc điểm phức tạp về tội phạm, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm nhiều đối tượng do không tu chí làm ăn, dẫn đến trượt dài trên con đường phạm tội.

Một trong những đặc điểm của các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là lợi dụng địa bàn nhỏ hẹp, người già, lớn tuổi để làm “tay chân”; hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy (thông qua các shipper giao hàng để giao ma túy).

Công an Quận 4 cũng dự báo số đối tượng sử dụng ma túy, số đối tượng mua bán ma túy thực tế có thể gấp 3 đến 5 lần số đang thống kê, quản lý.

Công an Quận 4 thu giữ số tang vật liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Theo Công an Quận 4, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, lực lượng 363 Công an quận để nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, rà soát từng khu phố, tăng cường công tác tuần tra các địa bàn công cộng, kiểm tra các khu nhà cho thuê, căn hộ chung cư để phát hiện người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy, người hồi gia tái nghiện, đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy…

Từ đó, phân loại và có biện pháp xử lý phù hợp, nhằm “giảm cầu, hạn chế nguồn cung”, “kiên quyết xử lý đối tượng ma túy đến cùng”, “chuyển hóa và giữ vững các địa bàn phức tạp về ma túy”.