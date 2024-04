Công an quận 4 truy tìm người liên quan vụ đánh nhau ở Bến Vân Đồn 20/04/2024 14:09

(PLO)- Công an quận 4 thông báo truy tìm nam thanh niên khoảng 18 tuổi, làm phục vụ quán AE ở đường Bến Vân Đồn trong tháng 8-2022.

Ngày 20-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM đang thụ lý hồ sơ vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xảy ra khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13-8-2022 tại trước quán AE (162 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4) do Thái Thịnh (SN 2005, ngụ đường Hoàng Diệu, phường 4, quận 4) cùng đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định kẻ nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là nam giới khoảng 18 tuổi, cao khoảng 1m66-1m7; dáng người ốm; tóc rẽ ngôi, nói giọng miền nam.

Người này làm công việc nhân viên phục vụ tại quán AE thời gian trong tháng 8-2022.

Để có cơ sở xử lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 thông báo những ai biết thông tin liên quan đến vụ án hoặc biết được người có đặc điểm như trên thì đến làm việc tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (14-16 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4; SĐT: 028.3940.0019, gặp điều tra viên Võ Thanh Sơn để cung cấp thông tin.