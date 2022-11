Công an tạm giữ 11 người đánh bài trong quán cà phê ở Ninh Thuận

(PLO)- Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ập vào quán cà phê tạm giữ 11 người đang đánh bài phỏm ăn thua bằng tiền.

Ngày 19-11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, phối hợp Công an xã Nhơn Hải đã triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài phỏm ăn thua bằng tiền tại quán cà phê thuộc thôn Mỹ Tường do ông Lê Thiện Trung (48 tuổi) làm chủ.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, công an ập vào quán cà phê trên, bắt quả tang các con bạc đang tham gia đánh bài phỏm ăn tiền. Công an đã tạm giữ 590.000 đồng trên chiếu bạc và gần 47 triệu đồng trên người. Đồng thời đưa 11 người liên quan về trụ sở làm việc.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Ninh Hải tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Trước đó, ngày 16-11, Công an huyện Ninh Hải cũng bắt quả tang 8 người đang đánh bài xì lát ăn thua bằng tiền tại xã Xuân Hải.

Công an tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cận Tết Nguyên đán từ ngày 15-11 đến ngày 5-2-2023.

Lực lượng công an sẽ đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội; Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại “tội phạm đường phố” “tín dụng đen”, tội phạm có tổ chức, trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, cá độ bóng đá, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

HUỲNH HẢI